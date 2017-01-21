مجابهة الثلوج مستمرة بسطيف

أزيد من 60 آلية، 100 طن من الملح الاصطناعي و500 عامل

أكد مدير الأشغال العمومية لولاية سطيف، الطاهر ودان، أن مصالحه سخرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة أزمة الطقس التي عصفت بمنطقة الهضاب العليا مؤخرا، مؤكدا أن جميع دور الصيانة الـ 10 المتواجدة عبر مختلف مناطق الولاية تعمل على مدار الأربعة وعشرين ساعة في اليوم دون انقطاع.

مصالح الأشغال العمومية مجهزة وعلى أتم الاستعداد للتدخل في أي لحظة واستقبال المواطنين، بالإضافة إلى أزيد من 500 عامل وجميـــع عتاد الحظائر التابعة للمديرية على مستوى كبريات المدن، التي تضم أزيد من 60 آلة أشغال عمومية وكاسحات للثلوج بما فيها آلات تابعة للخواص، وما يفوق عن المائة طن من الملح الاصطناعي المستعمل في الطرقات لإذابة الثلوج والجليد عبر كامل شبكة الطرقات البلدية والولائية، إلى جانب تدابير وميكانيزمات خاصة بالطريق السيار شرق- غرب الذي يشق أزيد من 75 كلم من تراب ولاية سطيف.

من جهتها، مصالح بلدية سطيف، في خطوة تعد الأولى من نوعها، قامت بتنصيب قاعدة حياة داخل حظيرة البلدية وتجهيزها بكافة المستلزمات تضم 22 سريرا، استعدادا لأي تدخل، وذلك من أجل توفير ظروف عمل مناسبة للعمال لأداء مهامهم في أحسن الأحوال خاصة في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة، بالإضافة إلى تسخير جميع إمكانياتها المادية والبشرية والتجهيزات الضرورية من أمن ووقاية وإسعافات ومواد مختلفة كالملح الاصطناعي،

نفس الترتيبات اتخذتها مديرية التوزيع للشرق الجزائري سونالغاز سابقا، حيث قامت مصالحها بتسخير جميع أطقمها التقنية مجهزة بمختلف الوسائل الضرورية للتدخل في أسرع وقت، خصوصا في مجال الانقطاعات الكهربائية التي غالبا ما تشكل هاجسا بالنسبة للمواطنين الذين يعتمدون على الطاقة الكهربائية للتدفئة.

واستنادا لذات المتحدث، فإن هذه الإجراءات الخاصة تأتي تفاديا للوقوع في مشاكل كالتي شهدتها الولاية خلال شتاء موسم 2014، أين تجاوز سمك الثلوج الواحد متر بالمنطقة الشمالية للولاية، التي عرفت عزلة كلية عن العالم الخارجي، أين تطلب الأمر تدخل عناصر من وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتقديم المساعدات من أغذية وأغطية لسكان هذه المناطق المعروفة بتضاريسها الوعرة.



سليم. خ