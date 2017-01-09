متى سيوزع مسؤولو سطيف 1500 مسكن اجتماعي بأولاد صابر؟

جاهزة منذ 5 سنوات

مازالت حصة الـ1500 مسكن اجتماعي بأولاد صابر بسطيف، تشكل لغزا بعدم منحها لأصحابها، رغم أنها جاهزة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وتعاقب عليها ثلاثة ولاة، زاروا الموقع أكثر من مرة، لكن لا أحد تمكن من قول الحقيقة لأصحاب الطابور الطويل.

هي مأساة حقيقية مازالت تسجل حضورها بقوة في عاصمة الهضاب العليا، وأحد صور التلاعب الفظيع بمجهود الدولة الكبير في توفير السكن، كأحد الرهانات الكبرى للسلطات العليا في البلاد، في ظل تجاهل كلي للمنتخبين المحليين لملف هذه الحصة السكنية، التي تتربع على مساحة تمتد لأكثر من 10 هكتارات، ومصممة بهندسة عمرانية مميزة، وتحتل موقعا استراتيجيا، لكن لسوء حظ أصحابها طال انتظارها، والذين باتوا يتقلبون في دوامة من الحيرة بلا مخرج منها، وحسب تصريحات البعض من هؤلاء فإنهم قد استبشروا خيرا عشية الإفراج عن أسماء المستفيدين، إلا أن تسليم المفاتيح وإمكانية الاستغلال لن تكون خلال هذه السنة، وربما حتى السنة القادمة، نظرا للتأخر الفادح في أشغال التهيئة الخارجية والمتعلقة بتهيئة الطرقات ومختلف الرتوشات التي من المفروض أنها لا تستغرق كل هذا الوقت.

120 مليون سنتيم في الكراء!

تعيسو الحظ هم الذين انتظروا أزيد من 5 سنوات أو أكثر، من أجل الظفر بشقة ضمن هذه الحصة، قضوا عمرا آخر تحت رحمة الكراء، علما أن غالبيتهم من الطبقة الضعيفة الدخل، حيث وجدوا أنفسهم –بحسب تصريحاتهم- ملزمين على كراء شقق لا يقل إيجارها عن 2 مليون سنتيم شهريا، بمعنى أن خلال 60 شهرا انقـــضت استنفد المستـــفيد الواحـــــد منهم أكثر من 120 مليون سنتيما في الكراء فقط، وهو ما ساهم في إنهاك كاهـــله وزيادة متـــاعبه الماليـــة، وهدر عرق ســــنين في الريـــح على حد تعبير أحدهم، الذي تحدث بمرارة عن مأساته مع الكراء، ناهيك عن المتاعب المعنوية التي مازالت تعصر نفوس هؤلاء، الذين لم يذوقوا طعم الحياة الهنيئة في ظــــل انتظارهم اليومي وترقبهم لحظة دخولهم عالم الحقيقة، والغريب في الأمر أن بعض المستفيدين لجؤوا إلى خارج ولاية سطيف للبحث عن أسعــــار كــــراء تكون في مستوى إمكانياتهم المادية المحــدودة، فمنهم من لجأ إلى ولاية برج بوعـــريريج، ومنــهم من وجد ضالته في ولاية ميلة، والبعض الآخر منهم من عمد حتى إلى التقليل من عمليــات الإنجاب نظرا لضيق “المغارات” التي يقطنــون بها حاليا.

الأمل الوحيد بيد الوالي الجديد

المسؤولون على هذا الوضع القائم يســـاهمون في الزيادة من معــــاناة المواطنـــين، وبالموازاة ينتهجون ســـياسة “بيع الأوهام” جهارا نهـــارا، وتعــــاقب 03 ولاة على الولايـــة وزاروا الموقــع أكثر من مرة، لكن لم يتمكـــن أحد من قول الحقيقة لأصحـــاب الطابور، لعل صــراحته تشــــفي غليلهم، وبذلك تتحدد المســؤولية ويظهر المتقاعس، وفي ظل هذا الوضع المزري، يبقى الأمل الوحيد بيد الــوالي الجديد، ناصر معسكري، لإماطة اللثام عن سبب التلاعب بهذه الحصة.

سليم. خ