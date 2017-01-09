“متفائـــــــل بمشاركــــــة المنتخــــــب الوطنـــــــي فــــي نهائيات كأس أمم إفريقيا”

آخر تحديث : يناير 9th, 2017 9:36 مساءً
يناير 09, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
الدولي الجزائري السابق عبد الحكيم سرار:
أكد الدولي الجزائري السابق، عبد الحكيم سرار، أنه متفائل بمشوار إيجابي للتشكيلة الوطنية خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون، رغم فترة الفراغ التي يمر بها المنتخب في الآونة الأخيرة “الفريق الجزائري بالفعل مرة بفترة صعبة، ودخل في أزمة نتائج وثقة بالنفس، لكنني متفائل بتحقيق محاربي الصحراء نتيجة إيجابية، إذا كان البعض، وربما أكثر من نصف الجزائريين، متشائمين، فإن كرة القدم علمتنا أنه عندما يكون الجمهور متشائما تكون ردة فعل اللاعبين إيجابية جدا”.
وأكد سرار أن قدرة اللاعبين على التأقلم مع الأجواء المناخية التي سيجدونها في الغابون ستكون عاملا مهما جدا، مقللا من تأثير عامل الكولسة في المنافسة الإفريقية، على اعتبار التغطية الإعلامية المكثفة التي تحظى بها المواجهات “العالم صار قرية صغيرة، وكل صغيرة وكبيرة تبث على المباشر، والكولسة الخفية، وإمكانية التلاعب تراجعت والتحكيم تحسن، على لاعبينا التأقلم مع الظروف المناخية في إفريقيا وتسيير الجهد البدني بذكاء خلال المباريات.”
وعن دوافع تفاؤله بمشوار إيجابي للخضر في العرس الإفريقي، أكد الرئيس السابق لوفاق سطيف، على أن التشكيلة الوطنية تمتلك مقومات عدة تجعلها قادرة على مجابهة أي منتخب، خاصة في ظل القوة الهجومية التي أبان عليها أشبال ليكنس “يمتلك الخضر، إمكانيات لاختراق دفاعات أي منتخب إفريقي وتسجيل الأهداف، كما أن الثبات الدفاعي سيكون عنوانا للمضي إلى أبعد دور ممكن، لاسيما وأن عامل الخبرة سيكون في صالح محاربي الصحراء، كون جل اللاعبين من المخضرمين، رغم تطعيم التشكيلة بلاعبين صغار السن”.
ق. ر
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