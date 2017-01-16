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“مباراة الجزائر ستكون حاسمة ومطالبون على تحقيق نتيجة جيدة”

يناير 16, 2017 رياضة 0

“مباراة الجزائر ستكون حاسمة ومطالبون على تحقيق نتيجة جيدة”

قال إن منتخبه لا يستحق الخسارة، هنري كاسبرجاك:

يعتقد البولندي هنري كاسبرجاك، مدرب تونس، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام السنغال في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية. وخسرت تونس 2-0 أمام السنغال بهدفين سجلهما ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة وكارا مبوج من ضربة رأس في الدقيقة 30، وقال كاسبرجاك الذي يقود تونس في نهائيات كأس أمم إفريقيا “لم نكن نستحق الخسارة، للأسف وقعنا في أخطاء وقبلنا هدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني من ضربة رأس.”
وأضاف “رغم ذلك لم نستسلم، وحاولنا رد الفعل وهيمنا على اللعب خاصة في الشوط الثاني وصنعنا فرصا بالجملة، لكن الكرة لم تدخل الشباك، لا أعرف ماذا حدث أمام المنافس”. وستلتقي تونس مع جارتها الجزائر في مواجهة ساخنة في الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثانية يوم الخميس المقبل. وقال مدرب تونس الفائزة باللقب مرة واحدة عام 2004 “لا أقول مواجهة حاسمة، لكنها مهمة بالنسبة للفريقين، بالنسبة لنا يجب فعل كل شيء من أجل تحقيق نتيجة جيدة.”
وتتصدر السنغال جدول ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بينما تتقاسم الجزائر مع زيمبابوي المركز الثاني بنقطة لكل منهما وبقيت تونس دون نقاط.


ق.ر

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