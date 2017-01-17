مانشستر سيتي يغري برشلونة وميسي بعرض خيالي

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي، مستعد لتقديم مبلغ قياسي، من أجل استقدام الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة الإسباني.

قالت صحيفة “ذا صن”، إن “إدارة السيتي، لم تقدم أي عرض رسمي لبرشلونة، لكنها اتصلت بالفعل بمسئولي النادي الكتالوني، للتعبير عن رغبتها، في ضم أكثر اللاعبين إثارة لإعجاب غوارديولا”. وأضافت الصحيفة البريطانية، امس الثلاثاء: “مانشستر سيتي، أبدى استعدادًا لدفع ما بين 115 إلى 120 مليون يورو، وأكثر من ذلك المبلغ، لاستقدام النجم الأرجنتيني”. وتابعت الصحيفة: “إدارة برشلونة، رفضت تحديد سعر ميسي، بل رفضت أيضًا الاستماع للعرض المقدم من جانب مانشستر سيتي”. وأوضحت: “مانشستر سيتي، مستعد لعقد الصفقة اعتمادًا على العلاقة الممتازة بين غوارديولا وميسي، حيث نما البرغوث الأرجنتيني، على يد المدرب الإسباني، خلال فترته التدريبية للبارسا”. وأتمت: “ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2018، سيحصل على أجر أسبوعي مغرٍ من السيتي، فالنادي الإنجليزي مستعد لتقديم 900 ألف يورو في الأسبوع، للفائزز بالكرة الذهبية 5 مرات”.

م.نورالدين/الوكالات