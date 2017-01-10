مازاري وعبد الجليل لتدعيم الفريق وسط استياء “السنافر”

بعد مارتن شريف وكبال

يواصل فريق شباب قسنطينة تحضيراته وسط حالة الغموض الذي يكتنف مستقبله في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها، حيث تسابق إدارة الفريق والآبار الزمن لتسوية مستحقات اللاعبين خاصة بعد حالة العصيان التي يشهدها تربص البار بسطيف، في ظل إثارة بعض الأسماء للتمرد وإصرارها على نيل مستحقاتها أو مقاطعة الفريق، رغم أن هاته الأسماء لم تقدم لشباب قسنطينة إلا المهازل.

هذا وبعد أن ضمن خدمات اللاعب كبال والحارس المغترب شريف مارت، لا تزال إدارة شباب قسنطينة في مفاوضاتها مع بعض الأسماء التي ترغب في ضمها قبل نهاية الميركاتو، وبعد المغتربين السابق ذكرهما، ها هي إدارة الفريق تقترب من ضمان خدمات المهاجم أسامة عبد الجليل الذي خاض تجربة في شبيبة القبائل وتاجنانت، وهو الذي لعب للمنتخب الأولمبي سابقا.

ورغم هذا، أبدى السنافر استياء كبيرا من الاتفاق مع عبد الجليل، خاصة وأن الكثيرين يعتبرون تجربة اللاعب فاشلة في الجزائر، وهو الذي فشل في فرض نفسه في شبيبة القبائل، إضافة إلى دفاع تاجنانت.

في حين يبقى الاسم الأقرب لتدعيم خط دفاع الفريق المدافع مازاري لاعب اتحاد الجزائر السابق، والذي خاض تجربة هذا الموسم مع دفاع تاجنانت كانت غير ناجحة بسبب عدم دخوله في خيارات بوغرارة، وهو ما جعله يبحث عن تغيير الأجواء وبعث مشواره من جديد قبل أن يتلقى عرض السنافر والذي أبدى اللاعب تحمسه الكبير تجاهه.

وكان مازاري وعبد الجليل على موعد مع إمضاء العقد سهرة الأمس أو صبيحة اليوم على أقصى تقدير قبل الالتحاق بتربص سطيف ومباشرة التحضيرات رفقة فريقهما الجديد.

في المقابل، أبدى الحارس مارتن شريف سعادة كبيرة بانضمامه إلى شباب قسنطينة، خاصة وأن هدف الحارس يبقى تلقي دعوة الخضر ومنافسة مبولحي، وهو الذي لعب في القسم الثاني الفرنسي، ويملك الكثير من الإمكانيات، وقد عبر لنا مارت شريف في دردشة “مند أكثر من موسمين وأنا أرغب في خوض تجربة في الجزائر حتى أكون على مقربة من المنتخب الوطني، الفرصة جاءتني بالانضمام إلى فريق كبير ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة وعريضة، سأحاول التنافس بشدة على مكانة أساسية، وبعدها تقديم نفسي للجمهور الجزائري وخاصة للناخب الوطني بما أن حلمي يبقى تمثيل الخضر يونا ما”.

الآبار تنصب عرامة في منصبه الجديد كمناجير عام للفريق

على صعيد آخر، قامت شركة الآبار المالكة للنادي بتنصيب اللاعب السابق للفريق طارق عرامة كمناجير عام للنادي، حيث كان عرامة قد شغل المنصب خلال فترة الطاسيلي وخلال عهدة بن طوبال.

وكان عرامة قد عاد للنادي منذ أيام وباشر عمله دون أية وثائق رسمية، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار واجباته تجاه ناديه قبل أن تعلن الآبار في بيانها الرسمي سهرة أول أمس، أنها قامت بتعيين عرامة في منصب مناجير عام للنادي.

في المقابل، يواجه عمراني حملة شرسة من طرف بعض الأطراف التي حاولت فرض لاعبيها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وهو ما جعل نفس مستشاري الظل يقومون بحملة شرسة لتشويه سمعة عمراني، خاصة وأن نفس الأشخاص لهم مصالح في النادي واعتادوا على الاصطياد في المياه العكرة، حيث رفض عمراني تسريح أي لاعب الآن، نظرا للوضعية الصعبة، إضافة إلى أنه رفض كل مقترحات مستشاري الظل بخصوص لاعبيهم الذين أرادوا فرضهم في النادي.

أمير.ر