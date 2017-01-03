ماجر يرفض التصالح مع روراوة

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair همسات 0
لم يلب الأسطورة رابح ماجر دعوة الإتحاد الجزائري لكرة القدم لحضور حفل أقامه هذا الأخير أمس بالمركز التقني لكرة القدم سيدي موسى، بمناسبة تسمية بعض مرافقيه بأسماء كرويين قدامى وافتهم المنية، لكنهم تركوا بصماتهم في تاريخ الكرة الجزائرية، على غرار لاعبي جبهة التحرير الوطني. ومعلوم، أن ماجر استدعي إلى جانب كل لاعبي “الخضر” الذين أحرزوا كأس أمم إفريقيا عام 1990 تحت قيادة المدرب الفقيد عبد الحميد كرمالي، الذي سيحمل اسمه أحد الملاعب في المركز، غير أن صاحب الكعب الذهبي تغيب متعمدا، بحجة أنه لديه ارتباطات والدعوة وصلته متأخرة، ليرفض إذابة الجليد بينه وبين رئيس “الفاف” محمد روراوة، على اعتبار أن الفتور الحاد يسيطر على العلاقة بينهما.
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