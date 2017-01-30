ماجر وزطشي وسرار يرحبون برئاسة “الفاف“

إيداع ملفات ترشحهم مرتبط بانسحاب روراوة

يمني الشارع الكروي الجزائري وكثيرون من المتتبعين النفس بإحداث تغييرات جذرية على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي سيعرف في شهر مارس المقبل انعقاد جمعية انتخابية لتعيين رئيس جديد، ومن ثمة تجديد المكتب الفدرالي للهيئة، وسيكون ذلك ضروريا لتطوير الكرة الجزائرية على المدى المتوسط.

وفي هذا السياق، علمت „وقت الجزائر“ بأن رئاسة „الفاف“ تغري ثلاثة أسماء يعرفها الجميع، ويتقدمهم الأسطورة رابح ماجر، الذي يشغل حاليا خبير لدى وزارة الرياضة وكذا محللا لقناة تلفزيونية خاصة، وكذا خير الدين زطشي، رئيس نادي بارادو، الذي يعتبر مثالا يحتذي به في التكوين وصقل المواهب الشابة.

كما يلقى الرئيس الأسبق لوفاق سطيف عبد الحكيم سرار، تزكية من محبي كرة القدم الجزائرية لرئاسة „الفاف“، غير أن مصادر مقربة، أكدت بأنه يفضل استمرار محمد روراوة في منصبه، ولو اللاعب الذي أحرز كأس أمم إفريقيا عام 1990 مع „الخضر“ لا يمانع ترشحه، بحسب ذات المصادر.

وفي هذا الصدد، علمنا أن كل من ماجر وزطشي وسرار لا يعتزمون إيداع ملفات تشريحهم للجنة التي سيتم إنشاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتبين لهم بأن روراوة لن يترشح لخلافة نفسه لعهدة جديدة، وذلك خوفا من التزكية التي قد يحصل عليها هذا الأخير، كونه يهيمن على المحيط الكروي بامتياز، حسبهم.

وصرح روراوة قبل أيام، بأنه سيكمل عهدته إلى حين انتخاب رئيس جديد، دون أن يكشف رغبته في الترشح، مشيرا في حوار لجريدة „النصر“، أن استقالته ستكون آلية وليس مجبرا على القيام بها قبل أقل من شهرين عن إجراء الانتخابات، وترك الانطباع إلى أن مستقبل „الخضر“ بخصوص المدرب الجديد الذي سيشرف عليه لن يتضح إلا بعد شهر مارس.

ويجمع لاعبون دوليون قدامى وفنيون مسيرون يتقدمهم الأسطورة رابح ماجر، بأنه للحكم على واقع الكرة الجزائرية لا يجب القياس على نتائج المنتخب الوطني، فسواء أكانت نتائجه جيدة أو لا، فإن ذلك لا يجعلنا نشيد بعمل „الفاف“، كونها لم تتخلص من تبعيتها لمراكز التكوين الفرنسية التي على أساسها تشكل المنتخبات الوطنية منذ أزيد من عقد من الزمن بجلب أبنائنا بالمهجر.

وفي الفترة الأخيرة، اتضح جليا أن سياسة روراوة فشلت، بدليل أنه عجز في جلب ثلاثة مدافعين على الأقل لإصلاح الخط الخلفي لـ“الخضر“، في وقت تعاني البطولة الوطنية في صمت، ولم تعد تنجب لا مدافعين ولا مهاجمين ولا حراس مرمى ذي مستوى العالي قادرين على الدفاع عن الألوان الوطنية في المحافل الدولية.



أحمد.ح