“مؤسسات الجمهورية بالمرصاد”

الداخلية تتوعد مثيري الشغب، بدوي:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، أن “كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة، سيجد أمامه مؤسسات الجمهورية بالمرصاد”. وقال إن “الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها تقف بالمرصاد للحـــــفاظ على الأمـــــلاك العامة والخاصة”.

لجأت وزارة الداخلية إلى لغة الوعيد ضد كل من يسعى من أجل إذكاء أعمال عنف في مختلف الولايات، معتبرا أن مصالح الأمن وجهاز العدالة سيضربان بيد من حديد كل من تخول له نفسه المساس بأمن البلاد. وأكد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بقالمة، في رده على أسئلة الصحفيين حول الأحداث التي شهدتها أول أمس ولاية بجاية، بأن فرض الرأي بأساليب عنيفة وبغلق المحلات التجاريــــة، يعد طريقة “غير حضارية”. وأوضح أن “محاولة البعض لفرض آرائهم في كثير من الأحيان بأساليب عنيفة ومحاولة فرض غــلق المحــــــلات التجارية، هي طرق غير حضارية”، مضيفا أن “قوة الدولة الجزائرية تستمد أيضا من وعي مواطنيها وتفهمهم لضرورة الحفاظ على المكتسبات”. وذكر بدوي خلال هذا اللقاء الصحفي، الذي جرى بالمزرعة النموذجية، “عبد المجيد ريشي” ببلدية بلخير، بأن “الدولة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هي الحامي الأول والأساسي للقدرة الشرائية للمواطن”، نافيا أن “تكون المكتسبات الاجتماعية للمواطـــــن قد مست في قانون المالية 2017”.

وأوضح الوزير في هذا السياق، بأن”الدولة الجزائرية قد خصصت ضمن قانون المالية 2017 ما يزيد عن 10 ملايير دولار، للحفاظ الدائم على الدعم الموجه للمواطن”، مضيفا بأن”الحكومة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية، لن تتوقف عن التكفل بالجوانب والاحتياجات الاجتماعية للمواطن، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التربية والسكن والصحة”.



نسرين.ف