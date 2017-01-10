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ليون يقترح 300 ألف أورو شهـــــريا على غــزال لتمديد عقده لأربعة مواسم

يناير 10, 2017 رياضة 0

ليون يقترح 300 ألف أورو شهـــــريا على غــزال لتمديد عقده لأربعة مواسم

أولاس يلمح إلى صعوبة الاحتفاظ به واللاعب مقترح على “السيتي”

ألمح “جون ميشال أولاس”، رئيس نادي ليون الفرنسي، إلى إمكانية رحيل الدولي الجزائري عن الفريق، بعدما تعثرت مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي في شهر جوان المقبل، والتي باشرها معه منذ أشهر، حيــــــث يشغــــل شقيقه عبد القادر غزال وكيل أعماله.
وخلال استضافته سهرة أمس الأول من قبل إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، كشف “أولاس” أنه اقترح أجرة شهرية قدرها 300 ألف أورو على لاعب “الخضر” مقابل تمديد عقده لأربعة مواسم، مشيرا إلى أنه حصل على مليون و100 ألف أورو الموسم الماضي في نادي ليون، عكس ما تداولته الصحافة بأنه حصل على مبلغ مالي أقل.
واعترف “أولاس” أن حظوظ بقاء رشيد في ليون باتت ضئيلة بالقول: “تمنيت أن نصل إلى اتفاق معه قبل أن يتنقل للمشاركة في كأس إفريقيا، أعتقد أنه مازالت الحظوظ قائمة لتمديد عقده رغم أنها تضاءلت نوعا ما، عندما يتنقل إلى المشاركة في كأس إفريقيا وفريقه الذي تكوّن به يقترح أجرا شهريا يناهز 300 ألف أورو، يعني بالتأكيد أنه سيعود للنظر في العرض المقدم له، وآمل أن يغير رأيه بخصوص تمديد عقده خلال كأس إفريقيا، اليوم النسبة المتبقية لحظوظ الاتفاق معه تقلصت”.
في سياق آخر، اقترح موقع “مانشستر فينينغ” والمتخصص في أخبار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تقرير نشره أول أمس، أسماء أهم خمسة لاعبين متاحين في نهاية عقودهم لإدارة “السيتيزن” للتعاقد معهم خلال هذا الميركاتو الشتوي. ووضع الموقع، اسم الدولي الجزائري رشيد غزال الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل مع ليون ضمن قائمة المرشحين، إلى جانب “سانتي كازورلا” من أرسنال الإنجليزي، “داريو سرنا” من شاختار دونيسك الأوكراني،
“سبيستيان ليشتيشتاينر” لاعب جوفنتوس الإيطالي و”تشابي ألونسو” من بايرن ميونيخ الألماني.
ويأتي طرح اسم غزال، بعد قرب مغادرة الجناح الاسباني في الفريق خيسيوس نافاس، مع العلم أن رئيس النادي
“أولاس” أشار ضمنيا إلى أن تألق لاعب “الخضر” في كأس إفريقيا سيرفع من قيمته ويزيد من اهتمام الأندية الكبـــــيرة به ممــــــا يجعل الاحتفاظ به صعب المنال.
أحمد.ح

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