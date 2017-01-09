ليكنس يضع آخر اللمسات على تشكيلة “الخضر” قبل مواجهة زمبابوي

الودية الثانية أمام موريتانيا ستجرى في سرية تامة

يضبط البلجيكي جورج ليكنس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، عشية اليوم، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الجولة الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا أمام زمبابوي يوم 15 جانفي بمدينة فرانس فيل بالغابون، أين ستجرى وقائع المسابقة بين 14 من نفس الشهر إلى غايـــــة الخامــــس

فيفري الموالي.

ستتضح الرؤية بخصوص التشكيلة الأساسية والنهج التكتيكي الذي سيتبعه مدرب “الخضر”، بعد الاختبار الودي الذي سيخوضه رفقاء فوزي غولام أمام موريتانيا، عشية اليوم، بداية من الساعة الخامسة مساء، بالمركز التقني لكرة القدم بسيدي موسى، أين باشروا تحضيراتهم يوم الاثنين المنصرم تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وسمحت المباراة الودية التي أجرتها التشكيلة الوطنية السبت المنقضي، بملعب مصطفى تشاكر، أمام نفس المنافس وانتهت لصالحهم بنتيجة 3/1، بإيجاد حلول مستعجلة للدفاع أو بالأحرى تجريب بعض العناصر في هذا المنصب تحسبا للمراهنة عليها، على غرار الظهير الأيمن مختار بلخيثر المحترف في النادي الإفريقي التونسي ورامي بن سبعيني المدافع المحوري لنادي ران الفرنسي.

وغاب عن الودية الأولى أمام موريتانيا بعض الركائز في الوسط الهجومي والهجوم، يتقدمهم أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016 رياض محرز، وزميله قلب الهجوم في نادي ليستر سيتي الإنجليزي إسلام سليماني، وكذا الهداف العربي هلال سوداني المحترف في نادي دينامو زغرب الكرواتي، وياسين براهيمي الجناح الأيسر لنادي بورتو البرتغالي والحارس رايس مبولحي وهاب الناشط في أنطاليا سبور التركي.

وباشر هؤلاء التدريبات أول أمس مع المجموعة، ويرتقب إشراكهم أساسيين في مباراة اليوم، على اعتبار أنهم يشكلون ركائز المنتخب، كما يفترض أن يجرب الناخب الوطني لاعب اتحاد الجزائر محمد بن يحي في هذه المباراة، خاصة وأنه يجيد اللعب في محور الدفاع والاسترجاع، وذلك حتى يتسنى له اختيار الأوراق الرابحة سواء تعلق الأمر بالأساسيين أو البدلاء.

وستجرى ودية “الخضر” الثانية أمام موريتانيا بالملعب المعشوشب طبيعيا، والذي تمت تسميته قبل أيام قلائل باسم الفقيد عبد الحميد كرمالي المدرب الذي قاد “الخضر” للتتويج بكأس أمم إفريقيا لعام 1990 بالجزائر، مع العلم أن مدرب “الخضر” قرر إجراء هذه المباراة بعيدا عن أعين الجماهير والصحافة، حتى يتسنى له ضبط التشكيلة الأساسية في سرية تامة.

ليكنس يستقر على خطة 4-3-3

هذا كشفت لنا مصادر عليمة، أن “جورج ليكنس” سيعتمد خطة 4 – 3 – 3 ، حيث أفيد أنّ التقني البلجيكي لن يغامر باعتماد خطة 3 – 5 – 2، مثلما لن يلجأ إلى منظومة 3 – 4 – 3، ويفضل الاتكاء على خطته الكلاسيكية 4 – 3 – 3 والقابلة للتحوير 4 –1 – 4 – 1، وتقوم في أساسياتها على مشاركة الجميع في الدفاع والهجوم، مع منح الأولوية لتحصين الخط الخلفي دون التفريط في الهجوم.

واستنادا إلى مصدر عليم في محيط الخضر، فإنّ معالم التشكيــــلة تحدّدت في ذهن المدرب السابــــق لمنتخب تونس، والذي سيجدّد الثقة في رايس مبـــولحي كحارس أول، مع اعتماده على مختار بلخيثر وفوزي غـــــولام في الرواقين، ورامي بن سبعيني كمدافع أوسط، إضافة إلى عيـــسى ماندي كمحوري، وفي منطقة المنتصف، ينوي إشراك مهدي عبيد أساسيا إلى جانب نبيل بن طالب وسفير تايدر، مع الدفع بإسلام سليماني كقلب هجوم مدعوما برياض محرز وياسين براهيمي على الجناحين. وفيما يلي التشكيلة الأساسية المحتملة أمام زيمبابوي: مبولحي، بلخيثر، غلام، ماندي، بن سبعيني، عبيد، تايدر، بن طالب، محرز، سليماني وبراهيمي.

أحمد.ح