ليكنس يدفع مجاني لاعتـــزال اللعب مع “الخضر”

علاقته مع البلجيكي تكسوها طبقة من الجفاء

تطفو إلى السطح بعد قرار شطب اسم كارل مجاني من قائمة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري المعنيين بِخوض “كان” الغابون 2017، فرضية دفع لاعب فريق ليغانيس الإسباني إلى الاعتزال الدولي، مع العلم أن أبعاده من القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا شكل مفاجأة مدوية مقارنة بإبعاد سفيان فيغولي الذي اعتبره البعض منطقيا لنقص المنافسة لديه.

يلعب مجاني (31 سنة) للمنتخب الوطني منذ 2010 مُشاركا في 54 مباراة دولية بينها مونديالَي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 و”كان” جنوب إفريقيا 2013 وغينيا الاستوائية 2015، وسجّل 3 أهداف فضلا عن تشريفه بِحمل شارة القائد في الفترة الأخيرة لـ “محاربي الصحراء”.

وكان مجاني قد أطلق تصريحات نارية على غير العادة، بُعيد نهاية مباراة “الخضر” والمضيف النيجيري بحر نوفمبر الماضي، ضمن إطار تصفيات مونديال روسيا 2018، حيث أبدى استياءه من الأخطاء الدفاعية البدائية التي تورّط في مصيدتها زملاؤه، خاصة عناصر الخط الخلفي: عيسى ماندي رفقة هشام بلقروي اللذين تسبّبا في هدفين “قاتلَين” أمضاهما المُنافس.

كما أعاب مدافع ليغانيس الإسباني على الجهاز الفني الخطة التكتيكية الحذرة جدا والدفاعية التي انتهجها ضد نيجيريا، في وقت كان يملك “محاربو الصحراء” سلاحَيْ الجرأة والمغامرة، وبِالتالي العودة إلى القواعد بِالفوز أو التعادل، وفقا لتصوّر مجاني الخبير بِالمنافسات الدولية. وعُرف مجاني بِهدوئه ورزانته، وعدم إطلاقه تصريحات إعلامية مثيرة للجدل، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية التي مثّل ألوانها.

وفسّر المُتابعون لِشأن المنتخب الوطني تصريحات مجاني “الغريبة”، بِكون اللاعب شعر بـ “دنوّ الأجل”، المُرادف لمجيء مدرب جديد مُمثّل في جورج ليكنس، وشروع التقني البلجيكي في ضخّ دماء جديدة، والبداية تكون بِإبعاد بعض المخضرمين من بيت “الخضر” أبرزهم مجاني.

ويوجد سببان آخران للاستغناء عن مجاني، وهما أن قائد المنتخب الوطني لا يلعب كثيرا هذا الموسم مع فريقه الجديد ليغانيس الإسباني، حيث مُنحت له الفرصة في 8 لقاءات من أصل 16 مباراة في “الليغا”. فضلا عن وفرة بدائــــــل خـــط الدفاع ونوعيتها الجيّدة وصغــــــر سنّ معظمهم، على غرار فوزي غلام وعيـــــــسى ماندي وهـــــشام بلقروي ورامي بن سبعيني.

وتلوح فرضية إقدام كارل مجاني لاحقا على اتخاذ قرار الاعتزال الدولي بِقوّة، خاصة إذا قدّم مدافعو “الخضر” عروضا طيّبة في “كان” الغابون 2017، ما يعني أن ليكنس سيُواصل الاعتماد على نفس عناصر الخط الخلفي في الاستحقاقات المقبلة.

وسبق للاعبين الدوليين الجزائريين أن أوقفوا مشوارهم الكروي على مستوى المنتخب الوطني مقابل الاكتفاء بِتمثيل ألوان أنديتهم، وهم في أوّج العطاء، في طليعتهــــــم عنتر يحي ونذير بلحاج وكريـــــــــــــم مطمور ومهدي لحســـن، ويبقى القرار الأول والأخير بِيد كارل مجاني، الذي شرّف الألوان الوطنية وقدّم خدمات جليلة لـ”محاربي الصحراء” لا يُمكن نكرانها.



حسين. ج