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ليكنس فـي مهمـة البحث عن الوصفة المناسبة لإيقاف صداع الخط الخلفـــي

يناير 06, 2017 رياضة 0

ليكنس فـي مهمـة البحث عن الوصفة المناسبة لإيقاف صداع الخط الخلفـــي

الجزائر- موريتانيا اليوم سا 17

سيخوض اليوم المنتخب الوطني الجزائري، أول مباراة ودية استعدادية تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم2017 المزمع إقامتها بالغابون، حيث سيواجه نظيره المنتخب الموريتاني، في مباراة أهم ما يقال عنها مباراة العيون المختلفة أو متباينة الأهداف، حيث أن الهدف منها بالنسبة للناخب الوطني جورج ليكنس، هو تجريب بعض الخيارات والبحث عن التوليفة الأفضل، خاصة فيما يتعلق بالخط الخلفي، وعليه فإن عين ليكنس على نهائيات كأس إفريقيا التي ستنطلق بعد أيام عكس المنتخب الموريتاني، الذي يستعد للتصفيات التمهيدية لأمم 2019 التي ستبدأ في شهر مارس المقبل، وتشهد تشكيلة منتخب المرابطين غياب أغلبية المحترفين المؤثرين في التشكيلة، ولهذا السبب فضل المدرب الفرنسي مارتينيز عدم الكشف عن القائمة حتى وقت السفر إلى الجزائر وسيقتصر الحضور على لاعبين الحسن العيد وعالي اعبيد لاعبي رديف فريق ليفانتي الاسباني، وفي المقابل تعد المواجهة بالنسبة للخضر بمثابة مباراة تطبيقية لا غير، من أجل تجريب بعض الخيارات على مستوى الخطوط الثلاثة وأبرزها في الخط الخلفي الذي يعد صداع الناخب الوطني، خاصة في ظل غياب القائد السابق كارل مجاني، كما أنها فرصة لبعض العناصر التي تم استدعاؤها من أجل تسجيل مشاركتها، أملا في ان تدخل في مخطط ليكنس الذي لا يهمه من المباراة الودية سوى اختيار التشكيلة الأساسية.

العربي شريف

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