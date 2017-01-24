ليكنس: “فضلـت الاستقالة من أجل مصلحة الجميع“

قال إن ضغط كبير مورس على „الفاف“ والمنتخب

قال الناخب الوطني جورج ليكنس، المستقل من منصبه، أمس الثلاثاء، إنه قرر الاستقالة خدمة لمصلحة المنتخب الوطني، مضيفا، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في مشواره القادم.

وفي أول تصريح له، لموقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كشف ليكنس أمس قائلا: „نظرا للضغط الممارس على الاتحادية والمنتخب الوطني، فضلت فسخ العقد الذي يربطني بالاتحادية، وهذا احتراما لرئيسها محمد روراوة الذي يستحق كل التقدير“، ليضيف“من أجل مصلحة الجميع، أفضل الرحيل من العارضة الفنية، وحتى إن كان من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار، إلا أنني أتمنى كل النجاح للفريق الوطني الجزائري في بقية المشوار.“



م.نورالدين

