ليكنس سيغيـر نهجـــه التكتيكــي أمام تونــــس

سيعفي سوداني من المشاركة ويقحم عبيد أساسيا

بلغنا من مصادر من بيت المنتخب الوطني لكرة القدم، المتواجد في مدينة „فرانس فيل“ بالغابون، أن المدرب الوطني جورج ليكنس يعتزم تغيير من نهجه التكتيكي في مباراة الجولة الثانية، من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2017 التي سيخوضها لاعبوه غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء.

كان التقني البلجيكي قد اعتمد في مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي على خطة 4/3/3 بإشراك لاعبين اثنين في الوسط الدفاعي (نبيل بن طالب عدلان قديورة)، وكلف ياسين براهيمي بصناعة اللعب، فيما شغل رياض محرز الجناح الأيمن وهلال سوداني الجناح الأيسر وإسلام سليماني رأس الحربة، وهي الخطة التي لم تأت أكلها بدليل أن „الخضر“ نجوا من الهزيمة وحققوا تعادلا بشق الأنفس 2/2 أمام زيمبابوي.

وفي هذا الصدد، علمنا أن مدرب „الخضر“ يعتزم إشراك براهيمي في منصبه المعتاد الذي يجد فيه ضالته أي جناح أيسر، ويعفي سوداني من المشاركة، خاصة وأن هذا الأخير تعرض لإصابة على مستوى الفخذ في مباراة الأحد المنصرم أمام زيمبابوي، وسيركن للراحة للتعافي منها قبل مباراة الجولة الثالثة أمام السنغال يوم الاثنين المقبل.

ويود الناخب الوطني، إشراك لاعبين مميزين في وسط الميدان يحسنون تأدية واجبهم الدفاعي، ومنح الحرية لبن طالب لصناعة اللعب، بالنظر إلى نزعته الهجومية، لذا سيقحم مهدي عبيد لاعب ديجون الفرنسي، أساسيا في منصب قطاع للكرات رفقة عدلان قديورة، أو يبقي هذا الأخير في الاحتياط، ويشرك سفيان هني في منصب صناعة اللعب مع توجيه تعليمات له بتبادل الأدوار مع بن طالب في استرجاع الكرة أو بالأحرى الإسهام في العمل الدفاعي.

واتضح جليا خلال المباراة الأولى التي خاضها „محاربو الصحراء“، أن براهيمي ومحرز لا يسهمان في أداء أدوارها الدفاعية كما ينبغي، لذا يتوجب تعزيز خط الوسط الذي فاز بمعركته منتخب زيمبابوي، لدرجة أنه كان ينقل الكرة بسهولة من الدفاع إلى الهجوم، ولهذا السبب لن يشارك سوداني أمام تونس بغض النظر عن جاهزيته من عدمها.

ولأن „جوج ليكنس“ درب تونس قبل سنتين، يرتقب أن يجهز أوراقه الرابحة والخطة الملائمة للإطاحة بها، مع العلم أنه صرح قبل التنقل إلى الغابون، أنه يعرف جيدا منافس „الخضر“ القادم، كما أوفد مساعده البلجيكي „دي ويليد“ لمعاينته في مباراة ودية خاضتها „نسور قرطاج“ تحسبا للمشاركة في المسابقة القارية.

أحمد.ح