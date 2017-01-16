“ليكنس أخطأ في تغييراته والفريق لم يظهر بخطة واضحة المعالم”

آخر تحديث : يناير 16th, 2017 8:59 مساءً
يناير 16, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
لاعب “السنافر” السابق، طارق عرامة:
تحدث لاعب “السنافر” السابق عرامة عن مباراة الخضر فقال: “الخضر لم يظهروا بوجههم المعتاد وخاصة في الشوط الأول، الذي تفاجأنا بسيرة زيمبابوي وتفوقها، وهذا بسبب الأخطاء المرتكبة، إضافة إلى أن المنتخب لم يظهر بخطة واضحة المعالم، حيث شاهدنا أن اللاعبين كانوا يلعبون دون توجيهات أو خطة، والدليل أن فرصنا التي سنحت لنا كانت عبارة عن محاولات فردية، نظرا لقيمة بعض الأسماء التي نملكها، فمبولحي ومحرز كانا الأفضل ولولاهما لخسرنا، والآن يجب إيجاد الحلول في الدفاع وخاصة في وسط الميدان الذي بدا مفككا ولم يقم بالتغطية اللازمة، ليكنس أخطأ في تغييراته لأنه قام بتغيير منصب بمنصب، في حين لم يقم بالتغيير الثالث، كنا منهزمين وانتظرنا أن يغامر المدرب نوعا ما بتدعيم الهجوم على حساب الوسط”.
أمير.ر
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