ليكانـس يقتل شابا بوهـران

توفي شاب يبلغ من العمر 20 سنة، سهرة الاثنين، بحي “اللوز” غرب مدينة وهران، متأثرا بأزمة قلبية تعرض لها أثناء مشاهدته مقابلة كرة القدم التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره السنيغالي برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم، ب حسب مصالح الحماية المدنية. ويفترض أن يكون الضحية قد توفي جراء سكتة قلبية، من شدة انفعاله حول مجريات هذه المقابلة، وفق ما تم استقاؤه من محيطه.