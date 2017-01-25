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ليفربول يجدد لنجمه البرازيلي فيليب كوتينيو

يناير 25, 2017 رياضة 0

ليفربول يجدد لنجمه البرازيلي فيليب كوتينيو

سيتحصل على أعلى راتب في الفريق

أعلن نادي ليفربول، أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، وقَّع على عقد طويل الأمد، ليبقى في صفوف الآنفيلد، رغم التقارير التي ربطته بالانتقال لبرشلونة. 

وافق كوتينيو، على تجديد عقده الذي سيبدأ تفعيله في الأول من جوان المقبل، حيث سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي بقيمة 150 ألف جنيه أسترليني، ما يجعله الأعلى راتبا في ليفربول.
وقال كوتينيو، في تصريحات لموقع الريدز الرسمي: “أولاً وقبل أي شيء، أودُّ أن أشكر الجميع في النادي. أنا سعيد جدًا لتوقيع عقد جديد هنا”. وأضاف: “أنا ممتن لهذا النادي جدًا، وهذا التجديد يظهر مدى سعادتي بالتواجد هنا. سوف أعمل بجد أكبر لأرد الثقة الكبيرة، التي أظهرها النادي لي”. وتابع: “لقد وقَّعت على العقد الجديد للبقاء هنا لبضع سنوات أخرى، لأنه شرف عظيم بالنسبة لي. البقاء هنا يعطيني سعادة كبيرة، لأن الجميع في النادي والجماهير استقبلوني بأذرع مفتوحة من أول يوم لي هنا”. وواصل: “هذا هو أحد العوامل المهمة التي لعبت دورًا عندما فكرت في تجديد عقدي. أنا ممتن جدا لهذا النادي في كل شيء”.


م.نورالدين/الوكالات

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