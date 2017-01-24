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“لن نسلم بلدة الباب للقوات الحكومية السورية”

يناير 24, 2017 دولي 0

“لن نسلم بلدة الباب للقوات الحكومية السورية”

نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي:

❊نفى نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي أمس، المزاعم بأن تركيا ستُسلم بلدة الباب السورية إلى قوات الحكومة السورية بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية منها.
وقال قورتولموش لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يقدم دعما كافيا للعملية التركية للسيطرة على بلدة الباب.وتحاصر قوات المعارضة السورية المدعومة بقوات خاصة ودبابات وطائرات

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