“لم أكن سعيدا على الإطلاق وكنت بحاجة للعودة إلى مارسيليا”

باييه يكشف سبب رحيله عن وست هام

كشف الفرنسي ديميتري باييه، الأسباب التي دفعته للرحيل عن وست هام، إلى مارسيليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

انضم باييه لصفوف النادي الفرنسي، مقابل 25 مليون جنيه أسترليني بعد أزمة كبيرة مع إدارة النادي الإنجليزي، خلال الأيام القليلة الماضية. وقال باييه، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية، امس الثلاثاء: “لن أحكم على تصرفي تجاه وست هام. أنا لم أكن سعيدًا على الإطلاق، وكنت بحاجة للعودة إلى وطني”. وأضاف: “لقد تحدثت مع المدير الفني لوست هام سلافين بيليتش، وجهًا لوجه، وأخبرته بقراري، الذي كان شخصيًا. لم أعد أشعر أن الأمور تسير بشكل جيد في وست هام، وكنت بحاجة للعودة إلى جذوري”. وواصل: “سوف أتحدث حول ذلك الأمر، لكن ليس الآن. أفضل الاستمتاع بهذه اللحظة، وسوف أفصح عن كافة الأمور حين يأتي الوقت المناسب”. واختتم باييه: “لقد عشت عامًا استثنائيًا مع وست هام، والأمر لم ينته مثلما كنت أريد، ولدي ذكريات عظيمة مع مشجعي هذا النادي”.

يذكر أن باييه، قد انضم من مارسيليا لصفوف وست هام مقابل 15 مليون يورو، وتألق في الموسم الأول له مع الفريق وسجل 12 هدفًا، ولم يشارك مع الفريق هذا الموسم، سوى في 18 مباراة وسجل هدفين فقط.

من جانب أخر، عرض وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على جماهيره استبدال قميص ديمتري باييه بمقابل مادي قليل بعد انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا وكتبت كارين برادي التي تشغل منصب نائب رئيس النادي عبر “تويتر” في ردها على سؤال: “أعد قميص باييه لأي من متاجر النادي وستحصل على قميص جديد مقابل 25 جنيها إسترلينيا”. وفي المعتاد يبلغ ثمن قميص وست هام قصير الأكمام لموسم 2016-2017 بدون اسم اللاعب على ظهره 55 جنيها إسترليني لكنه يباع الآن بسعر مخفض يبلغ 36.66 جنيه في متجر النادي الإلكتروني.

م.نورالدين/الوكالات