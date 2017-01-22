لماذا الخوف من ترامب؟

يخشى الكثير من استلام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مقاليد السلطة، فحتى حلفاؤه أصابهم الرعب مما يخبئه لهم الوافد الجديد على البيت الأبيض، لكنه وخلال سنة واحدة استطاع العالم ان يعرف من هو ترامب، لقد عرّف بنفسه لما قال بأنه يكره من يكره ويحب من يحب.. لقد كان واضحا كل الوضوح في تصريحات.

لماذا الخوف من ترامب؟ هل لإعلانه صراحة بأنه سيخوض حربا على الإرهاب وداعميه؟ أم تصريحه بضرورة دفع الثمن مقابل الحماية، في إشارة واضحة لمملكات الخليج.

لن يكون ترامب أقل دموية من الرؤساء الذين سبقوه في هذا المنصب. فأوباما صاحب جائزة نوبل للسلام، قُتل تحت أوامره الآلاف من الأبرياء في قرى ومداشر أفغانستان واليمن وحتى سوريا وليبيا.. أوباما ربما كان ذكيا عندما عوّض التواجد العسكري بالطائرات من دون طيار لتقوم بنفس المهمــــة لكن بأقل الأضرار في الجانب الأمريكي.

قد يكون دونالد ترامب الأقل سوءا من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض، فهو على الأقل أعلنها صراحة بأن الأولوية هي لأمريكا والجحيم لبقية العالم، وعليه فلماذا الارتباك وما الذي سيتغير في عالمنا هذا المليء بالحروب والنزاعات الطائفية.

إقليميا، تسود حالة من الذعر في الدول العربية مما يخبئه لهم الرجل القوي في أمريكا والعالم، لكن أين هو الفرق بين ترامب وملوك العرب.. فهو يعشق المال والنساء كما يعشقونهما هم، ويصول ويجول بين عواصم العالم في طائرته الخاصة، تماما كما يفعل ملوك وأمراء الخليج.

بالنسبة للجزائر لا شيء ستغير من الناحية الاقتصادية، فالرئيس الأمريكي ذو نزعة اقتصادية براغماتية، وسيكون داعما للمصالح الأمريكية في الجزائر خاصة في مجال المحروقات، أما من الناحية الأمنية، فسياسيته باقتلاع الإرهاب من جذوره لن ترى سوى الدعم من الجزائر، وعليه فإن انفراج الوضع في كل من سوريا وليبيا لن يكون ببعيد، بعد أن يقطع ترامب الروابط بين الخليج وداعش في سوريا والعراق وليبيا.

لأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية، لا احد يعرف ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي بالرغم من إحاطته بكبار المستشارين والخبراء، لكن يبقى ترامب هو ترامب، وفي النظام السياسي الأمــــــريكـــــي، الرئيس هو من يُعطي الأوامر، وهو من يعلن الحرب عندما ينزوي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

أمين علام