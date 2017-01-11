“لقد رفعنا المستوى عاليا وفي حــال انتخـــاب مكتـــب جديـــد فعليـــه تقديـــم الأفضــل”

رئيس الاتحادية الوطنية للمسايفة، عبد الرؤوف برناوي لـ”وقت الجزائر”:

كشف عبد الرؤوف برناوي، رئيس الاتحادية الوطنية للمبارزة، لـ«وقت الجزائر”، أنه تمكن من خلال العهدة الاولمبية الماضية من إعطاء وجه جديد للاختصاص الذي كان غائبا كليا عن المحافل الدولية، وأنه على المكتب الفدرالي إعادة إلى الهيئة سمعتها المفقودة، بتنظيم أكبر التظاهرات الدولية، في إشارة منه لمنافسات كأس العالم، كما أكد أنه وفي حال عدم انتخابه لعهدة جديدة، فإنه على المكتب الجديد حمل المشعل ومواصلة العمل المنجز طيلة سنوات. كما تحدث عن الجيل الجديد وعن المستقبل الكبير الذي ينتظر بعض المبارزين الصاعدين، والذين لديهم قدرات تصنفهم من بين أحسن المستويات مستقبلا.

وقت الجزائر: أنتم مقبلون على تنظيم كأس لعالم للشيش سيدات، ماذا عن الأجواء التحضيرية للمنافسة؟

عبد الرؤوف برناوي: لقد نجحنا بجعل من الجزائر، أحد أقطاب مراحل كأس العالم للمبارزة، ونحن مقبلون على تنظيم مرحلة كأس العالم للشيش سيدات بداية من 13 جانفي الحالي بقاعة حرشة، حيث تطمح الاتحادية للمبارزة، إلى جعل مرحلة الجزائر لكأس العالم هذه، “جائزة كبرى”، وأصبحت تنظم في الجزائر كل موسم، وهذا ثمرة عمل كبير استمر لسنوات ولم تمكن من خلاله إعادة فقط سمعة الاختصاص، بل أعدنا هبة المبارزة الجزائرية إلى السكة الصحيحة، بعد سنوات من “السبوت”، بعد نجاح مرحلتي 2015 و2016. الجزائر في وضعية جيدة لجعل هذه المرحلة الوحيدة في إفريقيا، جائزة كبرى لكأس العالم، إذا نجحنا في ذلك سيكون هناك حديث آخر.

إذن مرحلة الجزائر معتمدة دوليا؟

نحن هدفنا من تنظيم الطبعة الثالثة من كأس العالم هو إعطاء بعد عالمي لمرحلة الجزائر، وكنا بالفعل قد أرسلنا طلبا للاتحاد الدولي للمبارزة قصد ترقية المرحلة إلى الجائزة الكبرى، ونحن في انتظار الرد الذي أتمنى أن يكون إيجابيا لأنه يوجد لدينا ما نقدمه في هذا الشأن، خاصة وأننا سننظم بعد مرحلة كأس العالم للسيدات، مرحلة أخرى لبطولة العالم للسيف رجال.

لقد لاحظنا غياب الدول الإفريقية عن مرحلة الجزائر، ما تعليقك؟

المنافسة ستنظم في الفترة ما بين 13 إلى١٥ جانفي الحالي وهي فترة تتزامن ورغبة المنتخبات في توسيع نطاق منافساتها، الأمر الذي جعل من المرحلة الثالثة للطبعة الـ30 لكأس العالم للشيش إناث، المقررة بقاعة حرشة حسان بالعاصمة، تشهد مشاركة 101 رياضية من 19 بلدا، وهم من بين الأحسن عالميا وكان المنتخب التونسي سيشارك بالمبارزة ايناس بلبكري التي عادة ما حضرت في موعد الجزائر، إلى أنها تعرضت مؤخرا إلى إصابة حرمتها من المشاركة، كما أن الفريق المصري يعاني من مشاكل مالية الأمر الذي حال دون مشاركته في الموعد، أما بقية المنتخبات المشاركة كلها لديها سمعة طيبة ومستوى عال، ويتعلق الأمل بالفريق الكندي الذي حاز على ميداليتين في الاولمبياد الماضي، إلى جانب كل من النمسا، كندا، اسبانيا، فرنسا، ألمانيا، المجر، هونغ كونغ، ايطاليا، اليونان، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، بولونيا، رومانيا، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ومن هم المرشحون للتألق؟

الموعد العالمي سيعرف مشاركة أحسن الاختصاصيات في سلاح الشيش عالميا، على غرار البطلة الاولمبية 2016، الروسية إينا دريغلاسوفا ونائبتها الايطالية اريانا إريغو، كما أن النهائي كان دوما إيطاليا فرنسيا والأكيد أن المستوى سيكون كبيرا والفرجة في الموعد.

لكن الفريق الوطني قليلا ما تمكن من تنشيط الأدوار الأولى في ذات المنافسة؟

الفريق الوطني سيكون حاضرا في قاعة حرشة، بعدد كبير من المبارزات وأيضا لاعبات مرموقات، باعتبار أن سنة 2017 ليست أولمبية، والشيش ليس سلاحنا المفضل مثلما هو عند الرجال، لكن سنشرك بعض الشبليات الواعدات لتمكينهن من الاحتكاك بمبارزات عالميات مرموقات، نحن بصدد تحضيرهن للألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر وكذا الألعاب الاولمبية للشباب في نفس السنة بالأرجنتين.

ونحن أقحمن كل اللاعبات للسماح لهن بالتنافس، ويبلغ العدد 10 مبارزات في الفردي وهن أنيسة خلفاوي، نريمان الهواري، مريم مباركي، صونيا زبوج، ياسمين منور، ياسمين تنتاست، ليلى غازي، نيهال غمار، اميرة رويبات ويلي سعدودي. ويتكون المنتخب الجزائري في مسابقة حسب الفرق، من الرباعي أنيسة خلفاوي، نريمان الهواري، مريم مباركي وصونيا زبوج.

لقد سبق وأن أعلنت أنيسة خلفاوي اعتزالها، هل تراجعت عن القرار؟

أنيسة خلفاوي أدلت بتصريحات عند خروجها من الألعاب الاولمبية، لكن حقيقة أن مستواها لا يتجاوز الدورين الأولين من كل منافسة، وعليها تحسين مستواها والعمل أكثر للصعود إلى مستوى أفضل.

عادة ما أقمتم المنافسة بالهيلتون، لماذا اخترتم قاعة حرشة هذه المرة؟

قاعة حرشة كبيرة وتفي بالغرض لاستقطاب أفواج من المتفرجين على نقيض الخيمة الكبيرة التي نصبت العام الماضي بفندق هليتون لاحتضان مرحلة الجزائر.

وماذا عن تكاليف التنظيم؟

لدينا فريق نشيط بالاتحادية وتمكنا من الحصول على عروض التموين في مستوى الحدث، ونحن أمضينا للتو عقد شراكة وتموين مع شركتي “كوندور” و«افروشي”، يقضي بتمويلهما للمنافسة، حيث سيتقاضى الفائزون جوائز قيمة من المؤسستين، إلى جانب المؤسسات الأخرى المتعودة على تمويل الحدث.

حاورته: نادية.غ