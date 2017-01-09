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لقاءات الجزائر مع الليبيين تتوج بمبادرة مشتركة نهاية الشهر

يناير 09, 2017 الحدث التعليقات على لقاءات الجزائر مع الليبيين تتوج بمبادرة مشتركة نهاية الشهر مغلقة

لقاءات الجزائر مع الليبيين تتوج بمبادرة مشتركة نهاية الشهر

سيتم عقدها في تونس لإنهاء سيناريو “تعدد الشرعيات “

يرتقب تتويج اللقاءات، التي تعقدها الجزائر منذ أسابيع مع أطراف ليبية، بمبادرة مشتركة مغاربية لإنهاء صراع تعدد الشرعيات، الذي لا يزال بنخر في جسد ليبيا.
وكشف مصادر سياسية ليبية رفيعة المستوى النقاب عن مبادرة ثلاثية جديدة سيجري طرحها في تونس، نهاية الشهر الجاري، من قبل مصر والجزائر وتونس، حيث نقلت مصادر إعلامية ليبية، عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة (غير معترف بها دوليا) محمد الهادي الدايري، قوله: “إن المبادرة الجديدة ستتضح معالمها بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة (مصر والجزائر وتونس) في نهاية هذا الشهر، لكنها ستحل محل الوساطة الدولية، وتهدف أساسا لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية بشأن العملية السياسية المتعثرة”.
وأضاف الدايري: “إن حجر الزاوية (في المبادرة) هو أن القرار ليبي محض”، مشيرًا إلى أن “اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بالعاصمة التونسية ستعقبه قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاثة”.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنهى الجمعة الماضية، زيارة له إلى تونس استمرت ثلاثة أيام.
على صعيد آخر لم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، “إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأكد أن ذلك يعود لليبيين وحدهم”.ضوقال كوبلر في تصريحات له مساء أول أمس الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس “إن البعثة الأممية ستدعم إضافة أي تعديلات على الاتفاق السياسي، متى حصل إجماع بين الأطراف الليبية على ذلك”. وشدد على أن “يبقى الاتفاق السياسي الإطار الوحيد للحل السياسي، بعيدًا عن استخدام السلاح لفرض الآراء”.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.
وتستضيف الجزائر منذ عدة أسابيع لقاءات مع عدد من القيادات السياسية الليبية، استعدادا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة تنهي الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.

حسيبة. ب

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