“لا يوجد في القانون والدستور ما ينـــص علـــى التحالفــــات”

المتخصصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو:

كشفت الدكتورة في القانون العمومي والمتخصصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في اتصال مع “وقت الجزائر”، أمس، أن الأحزاب التي توحدت من أجل دخول الانتخابات التشريعية، تفتقد قانونا للنص الذي يتيح لها المشاركة بهذه الصفة، وليس أمامها غير التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تغيير نظامها بشكل نهائي، يتماشى والتغييرات التي فرضها الاتحاد والتكتل.

“وقت الجزائر”: تكتلت بعض الأحزاب الإسلامية مؤخرا، تحسبا لدخول الانتخابات التشريعية، غير أن المشكل المطروح، كيف ستدخل هذه التشكيلات المعترك، بمعنى هل ثمة صيغة قانونية لدخولها موحدة أو متكتلة؟

بن عبو: الدستور وحتى قانون الانتخابات لم يتحدثا عن التحالفات، أي أنها ليست مستنسخة من القوانين أو النصوص، هي واقعة سياسية، فيمكن لهذه الأحزاب أن تكون في قطب واحد، وهذا لن يغير النظام القانوني لكل حزب منها، لأنهم لم يكونوا أحزابا جديدة، هذه الأحزاب تدخل في تحالفات سياسية والواقع السياسي، وهي ظاهرة موجودة في العديد من الدول، وهي لا تدخل في القانون، إلا إذا غيرت هذه الأحزاب نظامها، فهم لن يطلبوا اعتمادا جديدا حتى يكونوا حزبا جديدا.

لكن هذه الأحزاب تكتلت من أجل دخول معترك الانتخابات بشكلها هذا؟

قانون الأحزاب السياسية يتحدث عن كيف تنشأ الأحزاب وكيف تحل ونظامها، ونحن لسنا إذن أمام طلب يتعلق بقانون الأحزاب أو تغيير نظام الحزب، سوف نمارس تحالفا، وهو شيء طبيعي، حتى داخل البرلمان، لما لا تكون لهم أصوات كافية يتحالفون، وهذا لن يغير نظام الحزب، نحن اليوم أمام تحالفات سياسية وقد تكون هشة، فربما لن تصمد، فيقومون اليوم بالتحالف ثم يفكونه غدا.

يعني يمكنهم الدخول في هذا الشكل الجديد الذي يجمعهم في تشكيلة واحدة، فقط في حالة ما إذا غيروا نظام الحزب أي شكلوا حزبا آخر؟

إذا أرادوا ذلك، نعم يغيرون ويدخلون باسم جديد، لكن في هذه الحالة لابد أن يطلبوا ذلك من وزارة الداخلية، أي لابد أن يستشيروا وزير الداخلية والجماعات المحلية، فهناك مادة في قانون الأحزاب تقول إنه يمكن لحزب سياسي أن يغير نظامه، لكن بعد هذا التغيير لا يمكن أن يتخلوا عن هذا الحزب أو الشكل الجديد، لأن ذلك يتطلب التقدم بطلب آخر لوزير الداخلية، ويستدعي التغيير إن تقدموا به، بعد إبداء وزير الداخلية ملاحظاته تغيير نظامهم القانوني، لكن أغلب التحالفات زائلة وغير مستمرة، ولا أظن أنهم سوف يطلبون الاعتماد لأنهم معتمدين أصلا.



سألتها: زهرة دريش