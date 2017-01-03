“لا يمكن للدراما الجزائرية منافسة نظيراتهـا العربية”

مشرّحا وضعها العام، الممثل حسن كشاش:

يرى الفنان والممثل حسان كشاش، أن عجز الدراما الجزائرية عن صناعة نجوم للشاشة المحلية، على غرار ما تنتجه الشاشات العربية في مصر وسوريا ولبنان والخليج العربي، يرجع إلى “أزمة معقدة ومتشابكة تمر بها الدراما المحلية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع العديد من الممثلين والفنانين إلى البحث عن فرص لهم تحت أضواء العواصم العربية، لإطلاق قدراتهم ومخزوناتهم الذاتية”.

يرجع الممثل حسان كشاش أسباب تراجع أداء ومستوى الدراما الجزائرية إلى حقبة بعينها وليس لعام 2016 فقط، بسبب ما أسماه بـ«غياب أجندة حقيقية للمشروع، فالتلفزيونات العربية على سبيل المثال، تستثمر أموالا طائلة في صناعة الدراما، حيث يباع المسلسل قبل إنتاجه عن طريق الاستثمار الحقيقي في آليات الصناعة الدرامية، من النجوم إلى غاية الاختيار الدقيق للنصوص والسيناريوهات، وهذا يتطلب إمكانيات بشرية ومادية ضخمة، ونحن لا نتوفر على هذا القدر من الإمكانيات، وحتى إذا توفرت ليست لنا السياسة والحوكمة الدرامية اللازمتين، الأمر الذي يبعدنا تماما عن خوض سباق المنافسة أو إنتاج نجوم كبار يساهمون في تطوير الإنتاج المحلي”.

ويتابع كشاش: “لا يمكن الحديث عن دراما جزائرية تنافس نظيراتها العربية، أو إنتاج وجوه ونجوم درامية كبيرة، في ظل الإخلالات التي تخيم على العمل الدرامي المحلي، فلا نزال نفتقد إلى صناعة درامية ذات مردودية وعائدات تكفل لها الاعتماد على نفسها، حيث تبقى الدولة المصدر الأول لتمويل الدراما والسينما والمسرح والفنون بشكل عام، وهو توجه خلق حالة من البيروقراطية الإدارية على الإنتاج الفني وأجل التأسيس لصناعة درامية في الجزائر، الأمر الذي يجعلها تظل رهينة التقهقر والانغلاق”.

يرى نقّاد ومختصون أن أزمة الدراما الجزائرية المتشابكة ودخول تأثيرات الأزمة المالية على الخط، سيقضيان على حظوظها في منافسة نظيراتها في التلفزيونات العربية، وتضيع بذلك فرصة تسويق الزخم الحضاري والثقافي للشعب الجزائري في زمن تحولت فيه الصورة إلى سلاح ناعم يمكن أن يفتح الأبواب لأصحابها على مصراعيها، كما يمكن أن يغلق عليهم نسائم التنفس ويزيدهم تقوقعا. ولن تكون الاستعانة بالقدرات الفنية والتقنية العربية من أجل النهوض بكم ونوع الدراما المحلية كافية أمام استمرار الاحتكار الحكومي والرقيب المسلط على النصوص الدرامية وغياب استراتيجية فنية واضحة من قبل الوصاية، خاصة في ظل هيمنة ذهنيات الريع وغياب رؤية الصناعة الدرامية.



القسم الثقافي