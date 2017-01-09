لا زيـادات في تسعيـرة النقـل

اتفاق بين الشركاء لتجميد فتح خطوط جديدة

أكد وزير النقل، بوجمعة طلعي، أنه لا زيادة في تسعيرة النقل، فيما أوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، أنه تم الاتفاق مع الوزارة على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي، مقابل امتيازات سيتم وضعها لفائدة الناقلين.

وقال وزير النقل في تصريح لـ”وقت الجزائر”، إن المواطن لن يدفع أكثر فيما يخص تسعيرة تذاكر نقل المســــــافرين كما أرادت بعض الأطراف أن تفعل، وهو القــــــرار الذي جاء على خلفية اتفاق بين الوزارة والشريك الاجتماعي الممثل في نقابات الناقلين.

وأشار حسين بورابة، أمس، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه من ضمن هذه الامتيازات، الإبقاء على تجميد منح كل الخطــــــوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيـــــــارات الأجرة الذي كنا حريصين عليه، لوجود فوضى كبيرة على مستوى الولايات، إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بتشبع الخطوط.

كما تم إصدار تعليمة لجميع المعنيين –يضيف المتحدث ذاته -على مستوى مديرية النقل والأمن والدرك الوطني، للسماح بمنح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات، رخصة استثنائية للرحلات، بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الأسبوع، من خلال نقل بعض الأشخاص إلى أماكن سياحية، وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين.

وذكر حسين بـــــورابة، أنه هناك وعود من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارت الأجرة لافتــــات إشهارية مثل الحافلات، إلى جـــــانب هناك اتفاق على التنسيق مع وزارة المالية، لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة.

وأوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أنه هناك اتفاق مع وزارة النقل بخصوص تأمين عمال النقل الخاص، سواء السائقين والقابضين، حيث سيتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإيجاد صيغة، لجعل عمال النقل الخاص مؤمنين.

وفي معرض حديثه عن مشاكل الناقلين، والتي من أبرزها الديون التي لم يتم تسديدها، أعرب المسؤول ذاته، عن أمله في أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المــــــــالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون، ومنح الناقلين مهلة لتسديدها، مشيرا إلى أن 70بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم.

كما ذكر حسين بورابة، إلى أن عدد الناقلين يقدر حاليا بـ80 ألف ناقل بمختلف الأصناف، ماعدا النقل التجاري و150 ألف ناقل من سيارات الأجرة أي مجموع 230 ألف ناقل.

حسيبة.ب