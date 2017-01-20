“لا خروج من الاقتصـاد الريعي دون إصلاحـات هيكلية”

رئيس الـ”أفسيو” علي حداد، لمجمع أكسفورد بيزنس:

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن سياسة تنويع الاقتصاد والخروج من ريع النفط، هي مسألة معقدة نوعا ما بالنسبة للاقتصاد الجزائري، خاصة وأنه يعتمد بدرجة أولى على سيطرة قطاع المحروقات نتيجة عمل المؤسسات، وسط تراكم وتقلبات اقتصادية عديدة في زمن الإدارة المركزية التي اعتمدت على توزيع المداخيل.

وأضاف حداد في حوار أجراه مع مجمع أكسفورد بيزنس، والذي نشر في آخر تقرير له حول الجزائر، أنه هناك عدد من التدابير التي تقع في نطاق اختصاص الدولة، متعلقة أساسا بالإجراءات واللوائح، إضافة إلى المساعدات والإعانـــــــات، ملحا على ضرورة الاعتماد بجدية على البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، والممارسات المصرفية والضريبية لتحريك الصادرات، باعتبارها دينامو حقيقي للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أشار حداد أنه في السنوات الأخيرة ظهرت أطراف جديدة، سعت إلى المساهمة في استراتيجيات بديلة عن “سياسة الريع”، من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة ومتوسطة، وهو ما يتطلب تشجيع مثل هذا النوع من الشركات، من خلال مساعدتهم على النمو، من خلال إنشاء صندوق الاستثــــــــمار مدعم من قبل الدولة للمســــــاعدة على إثبـــــــــــات ظهور هذه الشركات ومساهمتهـــــا في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأضاف حداد، أنه من بين أولويات منتدى رؤساء المؤسسات، هو إصلاح النظام المالي الوطني بهدف تغيير إشراك البنوك في تمويل الاقتصاد، مع تحسين الوصول إلى النظام المصرفي، وتعزيز دور التأمين فيما يتعلق الادخار وتعزيز سوق الأسهم، وهو ما يتطلب حسب المسؤول الأول على “افسيو”، تنفيذ الحلول الهيكلية، والتي تغطي جوانب مثل التمويل والحصول على الأراضي الصناعية والضرائب والإدارة الاقتصادية، وفي هذا الإطار، عرج حداد إلى أن العقود المبرمة بين الدولة ومجموعة من الشركات في القطاع نفسه، لا بد أن توفر الحوافز، مع ضمان التزامات كل من الطرفين، خاصة فيما تعلق بتطوير المؤسسات المحلية وعدم معرفتها بمحفزات الأسواق الخارجية، ما يتطلب العمل جاهدا لإيجاد حلول لاستبدال الواردات بالإنتاج المحلي والتوجه بالتصدير.

كما نؤمن -يشير حداد – باعتبارنا فاعلين في “افسيو”، بأن الابتكار هو أحد الأذرع الرئيسية لتحول الاقتصاد الجزائري، أين يتعين على شركاتنا تقديم منتجات مبتكرة من أجل تمييزها مع تلك المـــــنافسة، باعتبار أن بلدا كبيرا كالجزائر يجب أن يتوفر نظام وطني للابتكار، يكون فعالا يسمح بنقل البحوث التطبيقية إلى المؤسسات.

كما عرج حداد في حديثه إلى المسودة التي رفعها منتدى رؤساء المؤسسات إلى الحكومة، والتي تضمت 30 اقتراحا تسمح بتأطير مناخ الأعمال وتكييف الصادرات بنفس حجم التنافسية مقارنة بمؤسسات دول المنطقة، ومن أجل تحقيق هذا المبتغى، اقترح افسيو إنشاء لجنة توجيهية تحت سلطة الوزير الأول تكون مشكلة من مختلف الأطراف المعنية بتشجيع الصادرات من فاعلين في القطاع العام والخاص مهمتها إعداد تشخيص إستراتيجي على المنتوجات من سلع وخدمات القابلة للتصدير، خاصة باتجاه إفريقيا باعتبارها سوقا رئيسيا نظرا لدينامكية النمو الاقتصادي في القارة، كما يبقى الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا، على الرغم من ضرورة إعادة صياغة اتفاقية الشراكة لصالح الاقتصاد الجزائري، من خلال رفع حجم الصادرات إلى هذه المنطقة، وتخفيف الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الحرة.

وعن العقبات التي تعترض سبيل جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر وكيفية تحسين مناخ الأعمـــــال، أشار حداد أن مكافحة الاقتصاد غير الرسمـــي وظاهرة التزوير تعتبر من أولويات القطاع، الذي لا يشجع المستثمرين، حيث تم وضع مخططات على مستوى مختلف الإدارات الاقتصـــــــادية العامة من أجـــــــل الحد من تأثير هذه الظاهرة، والمنافسة غير شريفـــــــــة، كما دعا حداد إلى اتخاذ تدابير لتحسين فرص الحصول على التمويل، لا سيما من خلال تحديث النظام المصرفي وتحسين فرص الحصول على الأراضي الصنـــــــــاعية، وهو ما تضمنته بعض التدابير المشجعة كجـــــزء من قانون المالية 2017.

عبد المطلب.ع