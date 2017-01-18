لا تجـــارة ولا دراســة فــي شــرق ووسط البــلاد

عائلات محاصرة، طرقات مقطوعة ومضاربــة فــي الأسعـــار

تفاقمت تداعيات العاصفة الثلجية، التي اكتسحت، ليلة أول أمس، الولايات الشرقية والداخلية للبلاد، حيث توقفت حركة المرور على مستوى عديد الطرق الوطنية والولائية، وعزلت الثلوج عشرات القرى والمداشر، التي اضطر سكانها للاستعانة بالجرارات والشاحنات بغرض جلب المؤونة ونقل المرضى إلى العيادات الصحية، كما صاحبت هذه الموجة خرجات طريفة لبعض المسؤولين الذين عجزوا عن تطويق الأزمة، في وقت تواصل فيه قوات الدرك والجيش الوطنين مساعي فتح الطرقات وإجلاء المنكوبين.

انقطعت الحياة نهائيا، طوال أمس، بشرق الوطن وخصوصا سطيف، باتنة، برج بوعريريج، قسنطينة وميلة، حيث عاش المواطنون يوما تاريخيا أعاد إلى الأذهان صور الثلوج، التي سبق وأن عرفتها هذه المناطق سنة 2012، حيث غطت الثلوج كامل منطقة الشرق الجزائري وحتى الوسط، ولم تسلم حتى السواحل وشواطئ البحر مثلما حدث في ولايتي بجاية وجيجل، وقد تسببت الثلوج في تأجيل الدراسة بكل مستوياتها، وكامل الوظائف الخاصة والعمومية، خاصة وأن سمك الثلوج بلغ المترين في بعض المرتفعات، على غرار المنطقة الشمالية بولاية سطيف.

أزمة حليب وخبز وغاز عبر القرى

تسبب تهاطل الثلوج بالمرتفعات الجبلية في انقطاع التموين بأهم المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الحليب والغاز، هذا الأخير، الذي صرح بشأنه مسؤول في نفطال لـ “وقت الجزائر”، أن جميع الوحدات عملت على رفع التحدي بتوفير المادة اللازمة، إلا أن مساعيها اصطدمت بمشكل الطرقات المقطوعة، وتقاعس الكثير من المنتخبين في عملية فك الخناق عن مختلف الطرقات وتعول مصالح نفطال على تدخلات الجيش الوطني، التي سجلت حضورها بعدة ولايات، وبالتالي مرافقة كاسحات الثلج لتأمين سير شاحنات نقل غاز البوتان.

وخلّف تساقط الثلوج، أيضا، أزمة تموين بالمواد الغذائية، سيما مادة الحليب، حيث سجلت ندرة حادة بعدة قرى ومداشر بسبب الطرقات المقطوعة دائما، استنادا إلى مصدر من المجمع الوطني للحليب، الذي أكد بأن الحليب يوزع بصفة عادية، إلا أن الصعوبات المسجلة في النقل حالت دون بلوغها عدد من المناطق، سيما بسطيف، البرج وباتنة، ذات الأمر بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية على غرار الخضر، وذلك بسبب عدم تمكن الممونين من بلوغ عدة مناطق، وشلت حتى الأسواق الكبرى للبيع بالجملة، على غرار سوق “الفجر” المعروف بسطيف، الذي يقصده التجار من عدة ولايات شرقية.

شاحنات وجرارات لنقل المرضى والحوامــــــل

عرفت أهم المحاور وأكثرها كثافة مرورية بشرق البلاد انقطاعا تاما، ولم تتمكن كاسحات الثلوج من فتح المسالك، خصوصا بالطرق الوطنية رقم: 75، 74، 76، 9 الرابطة بين ولايات سطيف، البرج وبجاية، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بجاية وتيزي وزو، إلى جانب عشرات الطرق الولائية والبلدية، وكان أكبر المتضررين من هذه الوضعية المرضى ذوي الحالات المستعجلة والحوامل، الذين عجزت سيارات الإسعاف عن الوصول إلى مقر سكناهم واكتفائها بنقلهم من نقاط ينقل إليها هؤلاء على متن جرارات وشاحنات، مثلما حدث ببلدية ماوكلان التابعة لولاية سطيف، حيث تم نقل مريض على متن شاحنة في أجواء تقشعر لها الأبدان، لمسافة تفوق 10 كلم قصد بلوغ مستشفى بوقاعة، فيما وضعت نساء حوامل على حواف الطرقات، بكل من جنوب بجاية، وشمال سطيف في حالات مشابهة، أين صنع أصحاب السيارات رباعية الدفع بإحسانهم الحدث، بنقل بعض الحالات في صور راقية تؤكد تلاحم الشعب الجزائري في وقت الأزمات وغياب المسؤولين.

الذئاب والخنازير تقتحم المدن بحثا عن الغذاء

شهدت قرى ولاية باتنة، وأعالي البرج وسطيف خروج الخنازير والذئاب والثعالب من جحورها هربا من الصقيع وأيضا من الجوع، حيث شوهدت ليلا قرب المساكن تعوي وتشكل خطرا على سكان القرى الجبلية وحتى على المدن.

وبحسب مصادرنا فقد تعرض ثلاثة شبان بشمال سطيف لهجوم شرس، ليلة أول أمس، من قطيع من الذئاب، التي شكلت حظر تجوال بعدة قرى، ولو لا لطف الله وتدخل أحد الخواص بسيارة رباعية الدفع لكان مصير هؤلاء الهلاك، وبحسب رواية بعضهم لمصادرنا، التي أوردت إلينا الخبر، فإن هذه الذئاب ظهرت بوجه عدواني لم يألفه هؤلاء الشبان الذين لم يلاحظوا في حياتهم ذئابا تهاجم البشر بتلك الطريقة، رغم أنهم من أبناء الريف، متعودون على مطاردة كل أنواع الحيوانات بما فيها المفترسة.

مختلون عقليا عراة “يقتلهم البرد”

في الوقت الذي حذرت فيه مصالح الأحوال الجوية، من ترقب درجات حرارة هي الأدنى منذ سنوات ببعض الولايات، حيث ستقارب العشر تحت الصفر في المرتفعات الداخلية من البيض إلى قسنطينة، ارتأينا أن نختار هذا التوقيت المستحيل لنخرج في دورية ثلجية خفيفة بحثا عن المعذبين في الأرض المتجمدة.

فإذا كان غالبية المتشردين قد لجأوا إلى مداخل العمارات والمساكن ووجدوا الأكلات الساخنة، التي قدمت لهم من السكان، فإن المأساة كانت لدى المختلين عقليا، حيث كان، صبيحة أمس، مختل عقليا بسطيف يمشي عاريا، إلاّ من خفيف الملبس وحافي القدمين على بساط ثلجي وفي درجة حرارة بلغت الصفر مئوية، دون أن يجد من ينقذه من العقلاء، كما عاش المتشردون بالولايات الشرقية للوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أيامهم نتيجة البرد الشديد، وقد لوحظ صبيحة أمس بسطيف أن بعض المتشردين يفترشون الكارتون فوق الأرض ويلتحفون السماء، التي تنزل الثلوج بكثافة، وذلك على مستوى الشارع المقابل لعين الفوارة وسط بقايا أشغال الترامواي، مشكلين طابورا واحدا ينتظرون التفاتة السلطات لانتشالهم من مخالب البرد القارص، الذي تعرفه الولايات الشرقية عامة وسطيف خاصة.

وخلال حديثنا إلى بعض المتشردين، اشتكوا من موجة البرد ومن برد القلوب أيضا، التي اجتاحت الولايات الشرقية والوسطى، كما اشتكوا من تأخر السلطات المعنية في مد يد العون إليهم، وتركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر عرضة لتأثيرات البرد الشديد أمام المساجد والساحات العمومية، وبمختلف الأزقة والشوارع، حيث يقتات هؤلاء من صدقات المحسنين أو بما تجود به عليهم بعض العائلات المجاورة للأماكن، التي يفترشونها.وفي جوابهم لسؤالنا بخصوص رفض بعض منهم اللّجوء إلى مراكز الإيواء، التي تخصصها مصالح النشاط الاجتماعي، فقد أوضحوا بأن الأجواء في الشوارع أرحم من تلك، التي تسود هذه المراكز،، التي قالوا عنها بأن جد مهملة وتغيب فيها أدنى ضروريات الحياة من نظافة وعناية صحية، في وقت تؤكد فيه مصالح النشاط الاجتماعي عبر المديريات الولائية قيامها بحملات تقديم مساعدة لهؤلاء، لكن غالبيتهم رفض اللجوء إلى هذه المراكز، فيما تم قبول بعضهم الآخر، والذين يتواجدون بحسب ذات المصالح في عناية جيدة.

تسجل 37 حالة كسر بقسنطينة

استقبلت مختلف المؤسسات الاستشفائية بولاية قسنطينة عديد حالات الكسور قدرت بـ37 حالة كسر، بعد موجة الصقيع، التي عقبت ليلة أمس تساقط الثلوج، ما تسبب في إصابة العشرات بكسور مختلفة على مستوى الأطراف.

ومن جهته استقبل مستشفى البئر لوحده نهار أمس 17 حالة كسر بين المواطنين، الذين تعرضوا لحوادث متفرقة والسقوط، بسبب الصقيع بالنظر إلى طبيعة منطقة ابن الشرقي المعروفة بكثرة الانحدارات وتراكم الثلوج، بالمقابل استقبلت مصلحة الاستعجالات الجراحية بمستشفى ابن باديس الجامعي ما يربو عن العشرين حالة كسر، ومن بين هذه الحالات المسجلة كانت بعضها جد حرجة استدعت تدخلات جراحية استعجالية. بالمقابل قام أعوان الحماية المدنية بالتدخل وإجلاء شخصين تعرضا للاختناق بغاز أحادي الكاربون ويتعلق الأمر بكهل وعجوز بحي القماص، اين تم تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرحى، خسائر مادية وندرة في غاز البوتان بالمدية

خلف تساقط الثلوج، ليلة أمس الاربعاء، الكثيفة عدة جرحى وخسائر مادية بولاية المدية، وغلقا وانسدادا في العديد من الطرقات، خاصة في طرق البلديات وندرة في غاز البوتان شرق الولاية وتوقف عن الدراسة في العديد من المناطق لليوم الرابع على التوالي، كما كشفت الثلوج المتساقطة مدى ضعف المجالس الشعبية البلدية للولاية، الذين لم يتدخلوا ولو لإزاحة الثلوج عن طرق بلدياتهم، والغلق زحف حتى لوسط مدينة عاصمة الولاية.رغم تنصيب خلية اليقظة من والى ولاية المدية، الا انها عملت على فتح الطرق الوطنية الكبرى فقط، حيث اتخاذ إجراءات عملية لمجابهة التقلبات على إثر تساقط الثلوج والأمطار خلال الفترة 12-17 جانفي 2017، حيث تم وضع فرق مصالح الدرك الوطني والوحدات العملياتية والثانوية للحماية المدنية على مستوى كامل النقاط السوداء والحساسة المحصاة والتي تعرفها شبكة طرقات إقليم المدية تلك، التي يسجل بها كثافة لتساقط الثلوج والسيول المائية، وذلك في كل من بن شيكاو، البرواقية، أولاد عنتر، عين بوسيف وتيزي المهدي، وتمّ اتخاذ جملة من الاحتياطات من حيث تأمين المخزون الأمني كتوفير البطانيات، وخيم المستشفى، وأفرشة النوم ومواد أخرى، لكن في خرجت “وقت الجزائر” إلى القرى والمداشر لم يظهر لها أي اثر، فأزمة ماء ومواد غذائية ضربت جل القرى بالولاية. كما شهدت قرى ومداشر ولاية المدية ندرة حادة في قارورات غاز البوتان رغم تغني مدير الطاقة بالولاية بضبطه برنامجا استعجاليا لتأمين توفر غاز البوتان على مستوى القرى والمداشر، تفاديا لأي نقص من هذه المادة الطاقوية.

وتدخلت مصالح الحماية المدية في العديد من الأماكن، التي مسها تساقط الثلوج اثر اصطدام بين السيارت، خاصة في الطرق الوطنية والولائية في كل من بن شكاو، بني سليمان، البرواقية، ذراع اسمار، ووسط مدينة المدية.كما نظمت مصالح الأمن بالتنسيق مع جمعية ناس الخير بالمدية، مبادرة إنسانية بتقديم وجبات ساخنة على المواطنين ومستعملي الطريق العالقين بالطرقات اثر الاضطرابات الجوية، على مستوى الحواجز الأمنية المنصوبة بمداخل ومخارج عاصمة الولاية، وفي الطرقات صعبة المسالك.

تغطية: سليم.خ /وهيبة عزيون