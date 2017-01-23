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“لا أفضلية لمنتخــــــب علـــــى حســاب الآخـــر والحظــوظ متكافئــــــة“

يناير 23, 2017 رياضة 0

“لا أفضلية لمنتخــــــب علـــــى حســاب الآخـــر والحظــوظ متكافئــــــة“

قال إنه يخشى مكر „الفيلة“، رونار:

حذر هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، مما أسماه بمكر المنتخب الإيفواري، وقدرته على قلب المعطيات لصالحه في آخر مباريات دور المجموعات على الرغم من بدايته المتعثرة، في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالغابون.وقال رونار في تصريحات تليفزيونية، إنه عاش نفس الوضعية مع منتخب كوت ديفوار في نسخة 2015 وبعدها انتهى الأمر بالأفيال أبطالاً للقارة السمراء. وتابع: „لست مطمئنًا لمن يتحدث عن استسلام مبكر لمنتخب كوت ديفوار لقد سبق لي تدريبهم وأعرف أسرارهم، وهو منتخب قوي الشخصية ولن يستسلم بالشكل الذي يعتقده البعض“. وأضاف: „لقد مروا بنفس التجربة في بطولة 2015 وكنت مدربا لهم، وبدأنا المسابقة بتعادلين لنهزم الكاميرون في آخر مباريات دور المجموعات، حتى تم التتويج باللقب“ وأوضح رونار: „لا شيء حُسم، ولا أفضلية لمنتخب على حساب الآخر، وكل الحسابات قائمة ومعها تكافؤ الحظوظ وهو أمر سيجعلنا أكثر تركيزًا لضمان التأهل“.
ق.ر

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