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 “لامبـــــورغينـــــي” تبهــر بـ”أفينــــتـــادور إس” 2017

يناير 23, 2017 سيارات 0

 “لامبـــــورغينـــــي” تبهــر بـ”أفينــــتـــادور إس” 2017

@ ها هي “اللامبورغيني أفينتادور إس” 2017 الجديدة يُكشف عن تفاصيلها بمحرك محدّث بقوة 730 حصان ونظام توجيه للأربع عجلات لتأخذ صانعة السيارات الإيطالية الأفينتادور إلى مستوى جديد كليًّا..
لا نتحدث هنا عن مجرد سيارة تأخذك من نقطة لأخرى، حديثنا عن السيارة الرياضية الخارقة “الأفينتادور إس” كذلك فهذا ليس إنقاصًا البتّة من قدرات خليفتها فهي كانت خارقة مذهلة بشاسيه من ألياف الكربون بمحرك يعمل بضغط الهواء سعة 6.5 لتر 12 سلندر V قوة 690 حصان..
ليصل هذا الرقم الآن لـ730 حصان و509 رطل- قدم من عزم الدوران موصول بصندوق تروس أوتوماتيكي من 7 سرعات، ولتحصل أيضًا على ديناميكية توجيه الإصدار المحدود “الأفينتادور”SV  بتوجيه للأربع عجلات، كما تمّ تحديث نظام تعليقها لضمان أعلى تحكم بالديناميكية الهوائية والسيطرة على السيارة، وكلّ هذا بدون إضفاء أي وزن جديد لتبقى كما هي عند 1، 575 كيلوغرام، كما حصلت على مصد وناشر جديدين بمقدمتها.
كما تمّ إضافة نَسق جديد سمي بالـ«Ego-الأنا” لأجل السرعات العالية، كما ظلّت سرعتها القصوى كما هي عند 350 كيلومتر في الساعة، أما تسارعها من الصفر وحتى 100 كيلومتر فهو يتم خلال 2.9 ثانية، ومن الصفر وحتى 200 كيلومتر خلال 8.9 ثانية، ومن الصفر وحتى 300 كيلومتر خلال 24.2 ثانية فقط، كل هذا مستمدٌّ من محركها الـ12 سلندر وعند سرعة 320 كيلومتر في الساعة فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل لـ394 غرام لكل كيلومتر وتستهلك الخارقة 16.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر تقطعه.

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