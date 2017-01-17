لافروف: “نعمل مع الصين على إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية”

آخر تحديث : يناير 17th, 2017 6:53 مساءً
يناير 17, 2017 Wakteldjazair دولي 0
قال إن روسيا تتوقع حوارا مع ترامب حول الأسلحة النووية
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن روسيا تعمل مع الصين على محاولة إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية واصفا العلاقات بين موسكو وبكين بأنها تشهد أفضل مرحلة لها على الإطلاق.
في سياق منفصل، اتهم لافروف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بمحاولة وقف سعي اليابان لتحسين علاقتها مع روسيا.
وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن واشنطن حاولت أيضا منع طوكيو من استقبال الرئيس فلاديمير بوتين الذي زارها في ديسمبر.ووقعت اليابان وروسيا عددا كبيرا من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة بوتين، لكن البلدين لم يحرزا تقدما بشأن خلاف حدودي ألقى بظلاله على العلاقات بينهما منذ الحرب العالمية الثانية.
من جانب آخر قال وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تتوقع حوارا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الاستقرار الاستراتيجي بما يتضمن الأسلحة النووية.
وأضاف لافروف للصحفيين، أن مثل هذا الحوار ربما يشمل الأسلحة الأسرع من الصوت والدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا وأسلحة الفضاء والاختبارات النووية.ومضى قائلا، إن روسيا مستعدة للاجتماع بإدارة ترامب لبحث هذه القضايا، بعد أن يتولى الرئاسة رسميا.
وكالات
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