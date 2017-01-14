لابديل عن الفوز

اليوم على الساعة 17 بملعب “فرانس فيل”: الجزائر– زيمبابوي

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم، مشواره في الطبعة الـ31 لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، عشية اليوم، بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت الجزائري)، بملعب مدينة “فرانس فيل” التي تحتضن مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية، حيث يواجه نظيره الزيمبابوي برسم الجولة الأولى.

يعوّل المدرب الوطني “جورج ليكانس” على تحقيق بداية جيدة بالفوز في هذه المباراة التي تعتبر سهلة نسبيا مقارنة بمباراة الجولة الثانية المقررة يوم الخميس المقبل، أمام تونس والتي تعتبر بمثابة “داربي” وكذا مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة أمام السنغال التي تعتبر أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

بدورهم، يعوّل لاعبو المنتخب الوطني، على تأدية مشوار جيد في البطولة بالذهاب إلى أبعد حد ممكن، بل يعوّل رياض محرز أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016 على قيادة “الخضر” إلى معانقة التاج مثلما فاجأ الجميع الموسم الماضي وقاد ناديه المتواضع ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في سابقة تاريخية.

وبحسب ما استقيناه من محيط المنتخب الوطني، فإن اللاعبين متحمسون لرد الاعتبار لهم بعد البداية السيئة لهم في تصفيات كأس العالم 2018 بتعثر داخل القواعد أمام الكاميرون وخسارة خارج الديار أمام نيجيريا 3/1 رهنت حظوظهم بنسبة كبيرة في التأهل إلى مونديال روسيا، بعد مشاركة في هذه المسابقة مرتين متتاليتين في جنوب إفريقيا عام 2010 والبرازيل عام 2014.

وعلى عكس الدورات السابقة، فإن الجيل الحالي الذي يمثل “الخضر” بات يملك خبرة إفريقية كبيرة ترشحه لتأدية مشوار جيد، ولو أن بعض اللاعبين سيشاركون لأول مرة في هذه المسابقة، على غرار رامي بن سبعيني مدافع نادي ران الفرنسي والظهير الأيمن مختار بلخيثر الناشط في النادي الإفريقي التونسي، ومهدي عبيد لاعب الاسترجاع لنادي ديجون الفرنسي.

وباشر المنتخب الوطني تحضيراته لدورة الغابون في اليوم الثاني من شهر جانفي الحالي بالمركز التقني لكرة القدم بسيدي موسى، حيث خاض مواجهتين وديتين، أمام موريتانيا عرفت الأولى مشاركة البدلاء وانتهت بفوزهم 3/1 فيما شارك الأساسيون في الثانية وفازوا بسداسية نظيفة، وسمحت هاتان المواجهتان بإصلاح خط الدفاع الذي بات يعاني في الفترة الأخيرة.

وعمد التقني البلجيكي “جورج ليكنس” إلى فتح ورشة استعجالية لإصلاح الخط الخلفي، حيث فاجأ الجميع باستبعاد القائد كارل مجاني واستدعى 9 مدافعين في قائمة 23 من بينهم أربعة جدد، وفي خطي الوسط والهجوم لم يحدث تغييرات حتى لا تتأثر نواة التشكيلة، لكنه أبعد سفيان فيغولي لاعب واست هام الإنجليزي لعدم لافتقاده لإيقاع المباريات.

وكان وفد المنتخب الوطني قد وصل إلى مدينة “فرانس فيل” مساء الخميس الفارط، وأجرى حصة تدريبية في قاعة تقوية العضلات صباح الجمعة الموالي، وفي المساء أجرى حصة تدريبية خصصها الناخب الوطني إلى الجانب التكتيكي جرت وقائعها بميدان “هوليكونيا مواندا” الواقع بالقرب من مقر إقامته، وهي الحصة التي عرفت مشاركة جل اللاعبين الـ23 بما فيهم بن سبعيني الذي كان يعاني من إصابة خفيفة على مستوى الركبة.

ليكنس يضبط التشكيلة الأساســـــيـــة التـــي ستخوض اللقاء

ويبدو أن الحارس الدولي رايس مبولحي، يتمتع بأفضلية طفيفة على زميله مليك عسلة للدخول أساسيا في مباراة اليوم ضد زيمبابوي، بحسب ما بلغنا من مصادر متواجدة ضمن وفد “الخضر” بالغابون.

فالوافد الجديد على نادي ران الفرنسي، ورغم أنه قضى نصف موسم أبيض ونقص المنافسة لديه، سيكون الحارس الأساسي، مع العلم أنه لم يشارك في اللقاءين الوديين الأخيرين ضد موريتانيا، لدرجة أن بعض المختصين اعتبروا بأن عدم مشاركته قد ترجح الكفة لصالح حارس شبيبة القبائل مليك عسلة.لكن في مثل هذه المنافسات، يعتبر عامل الخبرة أساسيا، خاصة وأن مبولحي قوي جدا من الناحية الذهنية، وأكد في مناسبات سابقة احتفاظه بكامل لياقته في المنتخب، رغم قلة ظهوره مع نادي “فيلادلفيا” الأمريكي أو “أنطالياسبور” التركي، حيث حول للفريق الرديف دون أن تمنح له فرصة اللعب.

كما بلغنا من ذات المصادر بأن “جورج ليكنس” حسم أمره فيما يخص خليفة سفير تايدر الذي تعرض لإصابة ولم يسافر إلى الغابون وتم تعويضه باللاعب الشاب لنادي أرسنال الإنجليزي اسماعيل بن ناصر، في هذا الصدد، علمنا أن مهدي عبيد لاعب ديجون الفرنسي سيشغل الوسط الدفاعي خلفا لزميله المحترف في بولونيا الإيطالي، وذلك إلى جانب نبيل بن طالب نجم نادي شالكه الألماني.

وسيتكفل نجم نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي بمنصبه في الوسط الميدان الهجومي، فيما يشغل رياض محرز الجناح الأيمن والعربي هلال سوداني الجناح الأيسر وإسلام سليماني رأس الحربة كالعادة، وفي الدفاع سيشغل مختار بلخيثر الظهير الأيمن وفوزي غولام الظهير الأيسر، ويشكل محور الدفاع الثنائي عيسى ماندي ورامي بن سبعيني وفق خطة 4/3/3. ويفترض أن يكون عدلان قديورة ورشيد غزال وسفيان هني أفضل البدلاء الذين قد يستنجد بهم مدرب “الخضر” حينما يجري تغييراته.



أحمد.ح