“كوندور” تكشف رسميًا عن هاتف Allure A8 Plus

كشفت شركة كوندور بشكل رسمي عن هاتف Allure A8 Plus الذي سيكون امتداداً لهاتف Allure A8، بمُواصفات مُتقدمة قليلاً تجعله ينتمي لأعلى الفئة المُتوسطة، وسيكون أوّل هاتف من الشركة يحمل ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيغابايت.

ويأتي هاتف Allure A8 Plus بشاشة مقاسها 5.5 إنش بدقة 1080 بيكسل (FullHD) مصنوعة بتقنية IPS، مع اعتماد مُعالج أقوى في هذه النسخة، ثُماني الأنوية من نوع ميدياتيك بتردد 1.8 جيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيغابايت ليكون أول هاتف من الشركة بهذه السعة، ومساحة تخزين داخلية 32 جيغابايت، قابلة للتمديد عبر بطاقة MicroSD.

أما بالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وسيعتمد الهاتف على أندرويد مارشيملو 6.0 كنظام تشغيل، فيما سيكون مُدعماً ببطارية سعتها 3.130 ميلي أمبير، وحسب المعلومات الأولية أنه سيأتي بمنفذ USB Type-C، ولن يدعم قارئاً للبصمة.