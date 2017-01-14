“كوندور” تكشف رسميًا عن هاتف Allure A8 Plus

آخر تحديث : يناير 14th, 2017 6:35 مساءً
يناير 14, 2017 Wakteldjazair ميلتيمديا 0
كشفت شركة كوندور بشكل رسمي عن هاتف Allure A8 Plus الذي سيكون امتداداً لهاتف Allure A8، بمُواصفات مُتقدمة قليلاً تجعله ينتمي لأعلى الفئة المُتوسطة، وسيكون أوّل هاتف من الشركة يحمل ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيغابايت.
ويأتي هاتف Allure A8 Plus بشاشة مقاسها 5.5 إنش بدقة 1080 بيكسل (FullHD) مصنوعة بتقنية IPS، مع اعتماد مُعالج أقوى في هذه النسخة، ثُماني الأنوية من نوع ميدياتيك بتردد 1.8 جيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيغابايت ليكون أول هاتف من الشركة بهذه السعة، ومساحة تخزين داخلية 32 جيغابايت، قابلة للتمديد عبر بطاقة MicroSD.
أما بالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وسيعتمد الهاتف على أندرويد مارشيملو 6.0 كنظام تشغيل، فيما سيكون مُدعماً ببطارية سعتها 3.130 ميلي أمبير، وحسب المعلومات الأولية أنه سيأتي بمنفذ USB Type-C، ولن يدعم قارئاً للبصمة.
يناير 13, 2017 0فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 11, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
يناير 09, 2017 0أطلق أحمد موسى، الإعلامي المقرب...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...