“كوندور“ تحقق إيرادات بـ 600 مليون دولار في 2016

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كشف، أمس، عبد الرحمان بن حمادي، الرئيس المدير العام لشركة “كوندور”، عن تحقيق مجمعه لإيرادات وصلت الـ 600 مليون دولار في سنة 2016، مشددا على أن الهدف كان المليار دولار، „ومع ذلك فالشركة عازمة على تحقيق أهدافها خلال السنة الجارية“.

أفاد، عبد الرحمان بن حمادي، أن “مؤسسته حققت نموا قدره 20 بالمائة خلال نشاطها الاستثماري لسنة 2016، مشيرا إلى أن ذلك أحدث قفزة من حيث أرقام الشركة التي وصلت إلى 90 مليار دينار”. وخلال حفل أقامته “كوندور” لتكريم شركائها أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، قال بن حمادي، إن “السنة الماضية تميزت بإطلاق الشركة عديد المشاريع الاستثمارية العملاقة داخل وخارج الوطن، تخلّلتها فتح أول قاعة عرض لمنتجات علامة “كوندور” في نواقشط الموريتانية، في حين أبدى حرصا وعزما شديدين للشركة لإيصال منتجاتها نحو العالمية، بعد فتحها قاعات مماثلة للعرض في كل من تونس، السنغال، وكذا الأردن”. في هذا الإطار، تحدّث بن حمادي بلغة الواثق من جودة منتجات “كوندور”، وإمكانياتها في المنافسة خارج الوطن، قائلا: „رغم كثير المشاكل التي واجهتنا، إلا أن “كوندور” رفعت التحدي، وتعهدت بإيصال نسبة صادراتها من المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية الجزائرية إلى ما يناهز 50 بالمائة”. وفي سياق استعراضه لحصيلة نشاط مؤسسته خلال سنة 2016، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع “كوندور”، أن “مؤسسته ونتيجة تبنيها لإستراتيجية صناعية وتسويقية جد طموحة، تمكنت فعلا في وقت وجيز من رفع حصتها السوقية من مختلف المنتجات المصنّعة بأرض الوطن إلى 50 بالمائة، يضاف إليها إنتاج الشركة لساعة يد “ذكية” مخصصة للأطفال، تسمح للأولياء بمتابعة تحركات أبنائهم أثناء وخارج الدراسة عن بعد، من خلال تكنولوجيا تحديد المواقع “جي.بي.أس” المرفقة بها”، ما يعني أن الابتكار الجديد يمكن أن يكون وسيلة ناجعة لكبح جرائم اختطاف الأطفال التي تعاظمت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

وعلى اعتبار أن “كوندور” تولي أهمية بالغة للمستهلك، وتحرص كثيرا على حمايته من المنتجات الإلكترونية المقلدة، بن حمادي، أفاد بأن شركته أبرمت مؤخرا اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة “سيك باب” السويسرية الناشطة في مجال حماية المستهلك من المنتجات المقلدة في جميع القطاعات، خاصة الأدوية، المياه المعدنية”. وبالمقابل، أرجع الرئيس المدير العام لـ “كوندور”، التقدم والنجاح الذي حققته منتجات الشركة بأرض الوطن، إلى شركائه الأوفياء، وكذا ثقة زبائنه في المنتجات الجزائرية، أين أضاف في الأخير، بأن “المستثمر الجزائري يستطيع رفع التحدي والمضي قدما إلى النجاح، إذا وجد الأرضية الملائمة والإطار اللازم للعمل والإنتاج”.

وتعول „كوندور“ على الأسواق الخارجية لتحقيق نسب نمو مرتفعة، حيث توجهت العلامة من خلال هواتفها الذكية للدخول بقوة الأسواق الأوروبية، أين صدرت مع نهاية شهر نوفمبر المنصرم 30 ألف هاتف ذكي إلى السوق الفرنسية، من خلال اتفاقية مع شركة “أيفو ديال” الفرنسية.



ساسي.ب