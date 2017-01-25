كوفاس: “قطـاع النفط بالجـزائر أظهر نجـاعة إيجابية في 2016”

رفع الرسوم والتضخم أهم العقبات أمام تحسن القدرة الشرائية

أظهر قطاع النفط الجزائري نجاعات “ايجابية” مقارنة بسنة 2015 حسبما أكدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس)، في تقريرها السنوي “خطر بلد 2017″، مشيرة إلى أن النمو “تراجع بشكل بطيء سنة 2016”.

بحسب ما أوضحته الشركة في تحليلها للمخاطر والتوقعات بالنسبة ل 160 بلد نشر خلال الملتقى الذي نظم اول أمس بباريس، أنه “رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني أظهر القطاع النفطي نجاعات ايجابية مقارنة بسنة 2015 مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر”، حيث صنف هذا التقرير الجديد الجزائر في المرتبة الثالثة، ويعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعا مقــــــــابل المرتبة الثانية في مجــــال منـــــــاخ الأعمال حيث تعتبر نجاعة وسيولة ميزانيات المؤسسات “متغيرة”، في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر “ضعيفة”.

وبحسب التقرير فان المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر “آفاقها الاقتصادية والمالية غير أكيدة” مقابل احتمال “كبير” لتسجيل عجز المؤسسات.

ويأتي في هذا التصنيف أساسا جنوب افريقيا ومصر ولبنان والبرازيل وروسيا واليونان.

وفي تحليلها حول الجزائر، أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أن الاقتصاد خـــــارج المحروقـــــات قد أظهر بالفعـــل مؤشرات تباطؤ، لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع والقطاع العمومي.كــــــما اعتبرت ذات الهيئـــــة الفرنســــــية أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت “حركية”. مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت “ثــــابتة” جزئيا وذلك “بفضل إبـــقاء المســـــاعدات خارج قطاع الطاقة”.

وأشار التقرير إلى انه أمام أخطار الركود “المستمر” وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال أبقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية وإصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص، مذكرا ان “الإجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط، غير ان الحكومة تعتزم في نفس الوقت اطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفتــــرة 2016- 2019″، مشيرا إلى ان هذا البرنــــــــامج يهدف إلى تشجيع 18 فرعا صناعيا والشروع في بعث الصناعات وإدمـــــــاجها وكذا استحداث مناصب الشغل.

و من جهة أخرى اعتبرت “كوفاس” أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط المرتقب سنة 2017 “لن يكون كـــــافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات الذي سيستمر في التـــــــــأثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني”، معتبرة رفع الرسوم والتضخم كعقبات أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

وفيما يخص النفقات، أشارت كوفاس في تحليلها إلى “انخفاض العجز العمومي سنة 2016 مترقبة استمـــــرار العجز في الميزان التجاري بالرغم من محاولات السلطات من تخفيض فاتورة الواردات”.

وذكرت كوفاس ضمن نقاط قوة الجزائر احتياطات النفط والغاز “الهامة” والقدرات في مجال الطاقات المتجددة والسياحة والوضع المالي الخارجي “المقبول” (استدانة خارجية جد ضعيفة واحتياطي الصرف الهام).



ع.ع