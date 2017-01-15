كنزة دحماني ومـحمــد موهوبي يتوجان باللقب

التجمــــع الوطنــــي للعــــدو الــــريـــفـــي (ميــــدان بـــوشـــاوي)

توجت العداءة كنزة دحماني، من نادي برج بوعريريج، بالمرتبة الأولى في صنف الكبريات، وحاز محمد موهوبي، لقب الأكابر، ضمن منافسات مهرجان العدو الريفي (سباق العاصمة)، الذي احتضنه أمس الأول مضمار بوشاوي.

أكدت العداءة كنزة دحماني، مرة أخرى جدارتها بحمل اللقب الوطني في نصف الماراطون وكذا المرتبة الثانية التي سجلتها في سباق اثينا الماضي، حيث تمكنت ابنة نادي برج بوعريريج (المدرسة العريقة لألعاب القوى) من السيطرة على السباق منذ انطلاقته بالرغم من المتابعة القريبة للبطلة المتوسطية ريما شناح، إلا أن الأخيرة استسلمت في الأمتار الأخيرة للسباق تاركة المجال لصاحبة الخبرة.

وعكس السيدات، فإن مسابقة الذكور لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة نظرا لسيطرة عدد من الرياضيين من الفريق العسكري على كوكبة المقدمة، والدليل على ذلك هو التوقيت المتقارب المسجل في نهاية السباق، حيث حاز محمد مربوحي على المركز الأول متبوع بكل من نسيم دريفل وفتحي مفتاح.

الطبعة السادسة لهذه التظاهرة بادرت بتنظيمها الرابطة الولائية لألعاب القوى، بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة، وقد ساهمت في تنشيط الحركة الرياضية في إطار منافسات البطولة الوطنية للعدو الريفي، تزامنت مع أحوال جوية غير مستقرة، إلا أن السباقات المبرمجة جرت في ظروف جيدة، ميزها التنظيم المحكم. وعرف مضمار بوشاوي الذي احتضن فعاليات التجمع الوطني للعدو الريفي صبيحة، مشاركة قرابة 1500 عداء من جميع الفئات ذكورا وإناثا.

وبالنسبة لدورة هذا الموسم، شارك في سباق الأكابر عدد من العدائين الدوليين، تابعين للجيش الوطني الشعبي، من بينهم رابح خواص، محمد دالي وحكيم شاوي، وكانت المنافسة شديدة بين هذه العناصر الدولية.

وسخرت الاتحادية الوطنية لألعاب القوى، في هذه التظاهرة الرياضية في طبعتها الجديدة، كافة الإمكانات المادية البشرية، من أجل إنجاح الحدث وتمكين الرياضيين من تفجير قواهم وتحقيق أحسن النتائج، خاصة وأن سباقات العدو الريفي تشهد حضور الطواقم الفنية الوطنية لاختيار أعضاء الفريق الوطني. وتقيم الاتحادية الوطنية لألعاب القوى، سباق ولاية تيزي وزو في 16 جانفي الحالي، ليتم بعدها إجراء سباقات باتنة وسطيف وتلمسان. ويذكر أن الاتحادية الوطنية لألعاب القوى، ستنظم نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي في 20 من فيفري القادم والتي ستكون مؤهلة لمختلف المواعيد الدولية الأخرى.

نادية.غ