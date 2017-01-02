كـــونسبت جينيسيس مغطى بالتمويـهـات

كونسبت الجينيسيس قد تم الكشف عنه بمعرض سيارات نيويورك الدولي خلال بدايات 2016، والموديل الإنتاجي قد تم رصده بالفعل أثناء اختباره وهو مغطى بالتمويهات منذ شهور مضت، لذا فقد حصلنا على صورة قريبة للغاية لما سيكون عليه شكل السيارة الفارهة التي ستنزل على الساحة لمنافسة بي إم دبليو الفئة الثالثة.

صحيح أنّ هنالك صور افتراضية للـ G70 قد نُشرت مسبقًا ولكن هذه أكثر وضوحًا خاصة بالمفسد الأمامي وكما ترون في الصورة الافتراضية أدناه فهو ليس مطابقًا لذلك الذي رأيناه بالكونسبت، وكذلك مصابيح الـ LED الأمامية والأبواب الخلفية والنصف الخلفي من المركبة تبدو أكثر وضوحًا هُنا.

الجينيسيس G70 سيتم تدشين موديلها الإنتاجي خلال النصف الأول من 2017 بأحد المعارض كموديل 2018، وفي الغالب ستحظى بنظام دفع خلفي قياسي ونظام الدفع الرباعي سيكون اختياريا، أما بالنسبة لخيارات المحركات فيتوقع أن يكون هنالك محرك بترولي توربيني مزدوج سعة 3.3 لتر 6 سلندر V وبعض المحركات التوربينية الأربعة سلندر وكذا نسخة هايبرد.



إعـــــــداد: ط. موسى