“كأس ملك إسبانيا بطولة معقدة”

مدرب أتليتكو مدريد، سيميوني:

أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز أول أمس (2-0) على لاس بالماس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

قال سيميوني، في تصريحاته عقب المباراة، والتي نقلها موقع “فور فور تو”: “بدأنا المباراة باهتمام، وضغط بشكل ثابت جعلنا الطرف الأقرب للتسجيل في الشوط الأول”.

وأضاف: “في الشوط الثاني، وجدنا ثغرات عديدة جعلتنا قادرين على القيام بالهجمات العكسية. الفريق لعب مباراة هامة، بالكثافة وطريقة اللعب المميزة، ونجحنا في الحصول على نتيجة جيدة”. وواصل: “في كأس الملك، لا يمكنك أبدًا أن تحصل على الراحة. إنها بطولة معقدة، ونحتاج أن نهتم بشكل كبير جدًا بلقاء الإياب على أرضنا في فيسنتي كالديرون”. ومن المقرر أن يخوض أتلتيكو مدريد، لقاء الإياب أمام بالماس، في 10 جانفي الجاري، في معقله بمدريد.



م. نورالدين/ الوكالات