قوائم التشريعـيات تحــدث شرخـًا فـي “الأفـلان”

قواعــد ترفـــض التعامــل مــع لجـــان ولــد عبـــاس:

يسجل “الأفلان” منذ الأسبوع الماضي، عدم تقبل مناضلين وإطارات لنية القيادة المركزية في تحديد قوائم المرشحين لتشريعيات افريل المقبل، ويرتقب أن يشهد الحزب حالة انقسام وتمرد، مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ابتداء من 20 فيفري المقبل.

تقف محافظات جبهة التحرير الوطني، منذ الأسبوع الماضي، على تحفظات إطارات ومناضلين من اللجان الولائية للترشيحات، واتهامهم لها بعدم النزاهة وتدخلها مسبقا في تحديـــــد قوائم المرشحين، والتي سترسل، في شهر فيفـــــري المقبل، إلى المقر المركزي للحزب بالجزائر العاصمة. وبحسب معلومات، فإن هناك كثرا في القسمات والمحافظات من في يرفضون العمل مع اللجان الولائية، في ضبط القوائــــم الأولية للمترشحين.

ويشرف الأمين العام جمال ولد عباس، شخصيا، بمعية أعضاء المكتب السياسي، منذ الأسبوع الماضي، على عملية تنصيب اللجان الولائية للترشيحات، من أجل التأكيد على أنه يعترف فقط بقوائم المرشحين ( الاولية) التي سترسل إليه، في فيفري المقبل، من قبل هذه اللجان، وليس لجان أو وسائط أخرى من غيرها.

واستشار ولد عباس قادة سابقون في “الأفلان”، في كيفية التحضير للتشريعيات المقبلة، وفي كيفية انتقاء المرشحين لها.

وبناء على استشارتهم أبقى على الطريقة المعتمدة سابقا، بتوكيل لجان ولائية، مشكلة من نواب وأعضاء مركزية ومكتب سياسي، بمهمة جمع الترشيحات على مستوى القواعد، وضبطها في قوائم أولية ترسل إلى الأمانة العامة، من أجل غربلتها وجعلها في قوائم نهائية تودع لدى الإدارة، خلال الفترة التي ستحدد بعد استدعاء الهيئة الناخبة للتشريعيات. وشرعت قسمات “الأفلان” في عملية الترشيحات، تزامنا مع بداية تنصيب اللجان الولائية، منذ 16 جانفي. وما ميز العملية في بدايتها هو انقسام حاصل حول هذه اللجان، ففي مقابل تقبل قسمات التعامل معها، ترفض قسمات أخرى ذلك، بداعي أن هذه اللجان تحدد مسبقا قوائم المرشحين، بعيدا عن المعايير والشروط المطلوبة.

وقياسا بما يسود القواعد، منذ الوهلة الأولى، فلن يتوقف الأمر، هذه المرة، عند مجرد خلافات، والأرجح انه أمر سيتطور إلى انقسام فعلي أو تمرد سيسود القواعد كما الهئيات المركزية لـ “الأفلان”، مع إعلان الجهاز عن القوائم النهائية للمرشحين، اعتبارا من 20 فيفري القادم.

ولد عباس: “الترشح مفتوح أمام أصحاب المال النظيف”

دعا الأمين العام لـ«الأفلان”، جمال ولد عباس، أمس، أمناء المحافظات الولائية لحزب جبهة التحرير إلى التقيد بالتعليمة رقم 3 التي تصد الباب أمام أصحاب المال الوسخ من شراء الترشح وتؤكد على حق جميع المناضلين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وهدد كل محافظ يخالف التعليمة بالعقاب.وقال ولد عباس من تيبازة، أمس، أنه”توجد تعليمة بهذا الخصــوص ولأول مــــرة منذ 62 وأي محافظ يخرق التعليمة يتم توقيفه مباشرة”، مضيفا “من حق المناضلين الشباب، النساء، المجاهدين وأي مناضل كان الترشح”. وأبقـــى ولد عباس مجال التسجـــــيل في القوائم مفتوحا أمام أصحاب المال النظيـــــف، وقال إن “رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للحزب، وجه له تعليمات من أجل ضمان الشفافية والديمقراطية في تحضير القوائم.

عبد العالي خدروش/ساسي.ب