قفايتي يتفوق على بابا“ وسباح يعاقب

مولودية وهران تواجه وداد تلمسان وديا

بما أن فريق مولودية وهران، غير معني بانطلاق مرحلة العودة، نهاية هذا الأسبوع، بسبب تأجيل لقائه ضد شباب بلوزداد، فإن المدرب عمر بلعطوي، بدأ يفكر في اللقاء الثاني من هذه المرحلة الذي سيجري بالمدية ضد الأولمبي المحلي يوم 26 جانفي الحالي، لذلك برمج هذا الجمعة لقاء وديا بتلمسان، ضد الوداد المحلي، على أرضية معشوشبة طبيعيا والمشابهة لأرضية ملعب المدية.

من جانب آخر، وعكس ما كان منتظرا، فإن قضية قفايتي هبت بما لا تشتهيه رياح „بابا“ حيث كسب اللاعب المغترب القضية في لجنة المنازعات، رغم حضور المدرب بلعطوي ومساعده كشاهدين، على أن اللاعب محدود المستوى ولم يقتنعا بمردوده، في حين أكد المعني أنه تعرض لطرد تعسفي، ونفى حصوله على أربعة رواتب شهرية، مادام „بابا“ لا يملك أي وثيقة تثبت ذلك، وقد فصلت لجنة المنازعات في استفادة قفايتي من سبع رواتب شهرية أي مليار و190 مليون سنيم، مادام راتب اللاعب 170 مليون سنتيم شهريا، وقد دفع الكاتب العام بلحسن الثمن غاليا، حيث تمت إقالته بما أنه هو من حضر عقد قفايتي.

من جانب آخر، كان المدافع سباح زين العابدين، الوحيد الذي لم يتحصل على راتبين شهريين مثل زملائه، بعدما تغيب لمدة طويلة عن التدريبات، ووعد الرئيس بدفع مستحقات سباح عندما يعود للتشكيلة ويفرض نفسه ويتحلى بالانضباط.

أكرم.ح