قـرار ترامب ينطبق على أطقـم طائرات شركات الطيران

وزارة الأمن الداخلية الأمريكية تنفذ القرار بحذافيره

قالت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية، إنها ستواصل فرض جميع الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب بطريقة تضمن سلامة وأمن الشعب الأمريكي.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس، أن “الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب ستبقى في موضعها، السفريات المحظورة ستبقى محظورة، وحكومة الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في إلغاء التأشيرات في أي وقت إذا كان ذلك مطلوبا للأمن القومي أو السلامة العامة”، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة “تؤثر فقط على جزء بسيط من المسافرين العالميين”، وأنها “خطوة أولى نحو إعادة تأسيس السيطرة على الحدود والأمن القومي الأمريكي”.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكة، أن السلطات بالولايات المتحدة احتجزت لاجئين قدموا إلى مطاراتها في أعقاب الأمر التنفيذي سالف الذكر. وذكرت قناة الحرة الأمريكية أمس، أن محتجين تجمعوا في مطار “جون اف كيندي” بنيويورك، للمطالبة بالإفراج عن 11 لاجئا محتجزين فيه. يأتي ذلك في الوقت الذي دافع فيه ترامب عن الأمر التنفيذي الصادر بالقول، إنه ليس حظرا على دخول المسلمين.

وفي نفس السياق، بعث الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم، مفادها أن الحظر الأمريكي على سفر حملة جوازات السفر لـ7 دول بالشرق الأوسط ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران. وذكرت الرسالة، أورتها قناة “سكاي نيوز” بالعربية، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان مفاجأة لشركات الطيران.وأضافت أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أطلعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر عبر الهاتف على القواعد الجديدة. وأشارت الإدارة، إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران بمن فيهم أطقم الطائرات، سيمنعون من دخول الولايات المتحدة. من جانبه، انتقد رئيس وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يان إيغلاند، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا القرار يلحق أضرارا بالمدنيين الفارين من العنف.

وقال إيجلاند “إن هذا القرار ضربة قاسية للذين يعملون لصالح اللاجئين وضحايا الإرهاب”, موضحا أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لعنف تنظيم داعش، وتم التخلي عنهم من قبل الولايات المتحدة، التي كانت ملاذا دائما للفارين من الإرهاب والعنف. وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، قد دعت إدارة الرئــــــيس الأمريكى دونالد ترامب أول أمس إلى مواصلــة تقديم اللجوء للفــــارين من الحرب والاضطهاد قائلتين “إن البرنـــــــــامج الأمريكي لإعادة التوطين مهم”.



نسرين.ف