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قـرار المحكمة لن يلغـي قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

يناير 24, 2017 دولي 0

قـرار المحكمة لن يلغـي قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

رئــيسة الوزراء البريطــــانية تيــــريزا مـاي:

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أمس، إن بريطانيا ستنفذ العملية القانونية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس، رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا أمس، بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل بدء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

قال المتحدث باسم ماي، “الشعب البريطاني صوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والحكومة ستنفذ حكمه مطبقة المادة 50، وفقا لما هو مقرر بحلول نهاية مارس. حكم اليوم لا يغير شيئا في ذلك.
“نحترم قرار المحكمة العليا وسنبدأ خطواتنا التالية في البرلمان قريبا.”
وكانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق أمس، بضرورة حصول ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم “الامتياز الملكي” لتنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
ولكن المحكمة رفضت حججا بأن البرلمانات في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز لابد وأن تعطي موافقتها قبل تنفيذ المادة 50.
وقال ديفيد نيوبيرجر، رئيس المحكمة العليا التي أصدرت حكمها ضد الحكومة بموافقة ثمانية أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة أعضاء، إن “الاستفتاء له أهمية سياسية كبيرة ولكن قانون البرلمان الذي سمح به لم يوضح ما الذي يجب أن يحدث نتيجة لذلك.”لذلك أي تغيير في القانون لتفعيل الاستفتاء يجب ألا يتم إلا بالطريقة التي يسمح بها دستور المملكة المتحدة، وخاصة من خلال قانون في البرلمان.”وقالت ماي مرارا، إنها ستنفذ المادة 50 قبل نهاية مارس، ولكن يتعين عليها الآن السعي إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا، وربما يعني هذا أن خططها قد تٌعدل أو تؤجل على الرغم من أن حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب العمال قال إنه لن يعطل جدولها الزمني.


وكالات

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