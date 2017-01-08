قضيــة تسريبـات البكالوريـا تعـود إلـى أروقــة المحكمة

بعد الاستئناف في الأحكام الصادرة في سيدي امحمد

علمت “وقت الجزائر” من مصدر مقرب من الملف، أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، سوف تنظر مجددا يوم الـ15 من الشهر الجاري، في قضية تسريب مواضيع البكالوريا، التي هزت قـــــــطاع التربيــــــة جـــــوان الماضــــي.

وعادت قضية الفضيحة، التي ألقت بظلالها على الساحة التربوية منذ منتصف العام الفارط، إلى أروقة المحكمة مجددا بعد قبول الاستئناف، الذي تقدم به المتهمون وكذا ممثل النيابة، بشأن الحكم الصادر من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة، حيث كانت هذه الأخيرة قد فصلت في القضية نهاية نوفمبر الفارط، وذلك بإحاطة كل من “م. م.ا” مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة وكذا “ي. ن” مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، “ق. ل” مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه لا علاقة لهؤلاء بتسريب المواضيع وبكل الفضائح، التي مست مواضيع البكالوريا.

فيما أدانت في ذات الملف المدعو “ع. ع.ا” عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وقضت في حقه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وتمت مقابل ذلك تبرئته من تهمتي الإهمال الواضح والتواطؤ مع الموظفين، كما تم إلزامه بدفع 100 ألف دينار تعويض للخزينة العمومية عن الأضرار، وأبعدت التحريات وقتها التهم عن جميع موظفي الديوان البالغ عددهم 130 موظف المكلفين بعملية طبع الأسئلة الذين تم اتهامهم عند التسريب بالتورط في الفضيحة.

ويواجه المتهمون مجددا يوم 15 من الشهر، تهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار والتواطؤ الموظفين، بسبب تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016،، التي انطلقت فيها التحقيقات من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وتبين وقتها ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أي أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز، ومست التسريبات وقتها شعبة العلوم التجريبية وأربع شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة، وفق التوضيحات، التي قدمتها آنذاك وزارة التربية، التي أشارت إلى أنه سمحت التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني بالتعرف على صفحات التبادل المتورطة (أكثر من 15) وحسابات “الفايسبوك” المستعملة (ضبط 150 حساب منها ما هو متمركز بالخارج)، بحسب الوزارة.



زهرة دريش