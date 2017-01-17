قريـــبا.. أول دار للأيتــــام في الجـــزائر

جمعية “كافل اليتيم” تبنّت المشروع

كــــشف المكلف بإدارة مشروع دار اليتيم لجمعية كافل اليتيم، مكتب عين طاية محمد قبلي، أن مشروعا خيريا سيرى النور قريبا وسيعمل على انتشال عشرات الأيتام عبر التراب الوطني من المعاناة بتوفير كل الظروف الجيدة لاستقبالهم وتعليمهم، وذلك تحت مسمى “دار اليتيم” التي ستعمل على تقديم الدعم والمرافقة للأيتام عبر مختلف ولايــــات الوطن.

قال محمد قبلي، إن مشروع دار الأيتام كان عبارة عن حلم يراود جمعية كافل اليتيم منذ مدة وجاء الوقت لتحقيقه، حيث تم الاستعداد جيدا لهذا الحدث بتوفير سيارات إسعاف، وشاحنات للتكفل بالأطفال اليتامى وإحصائهم أثناء الجولات التي ستقوم قوافل الجمعية عبر ربوع الوطن، ومن المرتقب أن تشمل رحلة البحث عن الأيتام ولاية البيض كخطوة أولى حيث ستتوجه القوافل إلى أفقر بلدية بها والتي تعتبر الأفقر أيضا عبر الوطن، لإحصاء اليتامى المعوزين وإحضارهم إلى دار الأيتام الذي سيكون مقرّه بعين طاية.

دار الأيتام ستجهّز بمدرسة خاصة بأطفال التوحد حتى لا يتمّ إهمال وتهميش هذه الفئة الهشة من المجتمع، وسيضمن التعليم الجيد للأطفال النجباء والنابغين بتوفير أفضل متابعة لهم من أجل تطوير مهاراتهم، كما أكد محمد قبلي أن أطفال المناطق النائية وأطفال الجنوب اليتامى الذين ستشملهم المرحلة الأولى لتشمل مستقبلا جميع ربوع الوطن سيضمن لهم دار الأيتام أفضل علاج صحي، نفسي وحتى ترفيهي، ومن أجل إنجاح مشروع دار الأيتام دعا جميع المحسنين ومحبي الخير إلى التضامن مع الجمعية ومساعدتها للمضي قدما لأن هذه المشاريع تتطلّب الجهد والمال والعزيمة.

فايزة. ب