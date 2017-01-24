قرية “لقرار” بآيث نوال مزادة .. إحدى بؤر الشقاء بسطيف

“وقــــــت الجزائــــر” أول وسيلــــة إعلاميـــــة تـــــزور المنطقـــــة

تحول الفقر بقرية “لقرار” التابعة لبلدية آيث نوال مزادة شمال ولاية سطيف، إلى كائن حي يمشي في الأزقة ويزاحم الناس في المساكن وفي الملاجئ التي تشبه المساكن وحتى في المضاجع وبيوت الخلاء، فلم يسلم منه لا الرجال ولا النساء ولا الأطفال.

“لقرار” معناها بالعربية الاستقرار لكن واقعها العكس

إنهم باختصار أناس يلبسون الفقر ويأكلونه في النهار ويقاسمهم الفراش في الليل فلا يبرح الماء الذي يشربونه ولا الهواء الذي يتنفسونه ولكل واحد منهم توأم اسمه مستخلص الشقاء.

لما سمعنا عن فقر سكان “لقرار”، كنا نعتقد ذلك ضربا من المبالغة، لكن لما زرناها تأكدنا بأن للفقر أرجل ولسان وشفتان وأنياب، لأن الناس هناك لا يكادون يفقهون من ملاذ الحياة إلا ما شوهد في التلفاز، بل إن البعض منهم لا يملكون هذا الجهاز ولا يعلمون عنه إلا القليل.

المعروف عن بلدية آيث نوال مزادة أنها من أفقر البلديات ليس بولاية سطيف فقط بل وطنيا، حيث تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة، وبلقرار التابعة لها، الوضع أشد وطئا والفقر مكتوب على جبين كل الأهالي، فلما وصلنا إلى هذه البقعة التقينا أول عائلة مكونة من الأب والأم وستة أولاد كلهم يقطنون بمنزل به غرفة واحدة وفناء صغير وبيت خلاء بدون باب وبدون سقف، ومن خلال حديثنا معهم، علمنا أن الأب البالغ من العمر 60 سنة مريض ولا يقدر على العمل وكل الأمل معلق على الابن الأكبر أسامة الذي ليس له أي وظيفة، غير أنه يجتهد في بعض الأحيان في مساعدة بعض الخواص في إنزال مواد البناء من الشاحنة مقابل دراهم معدودة تتراوح بين 500 دج و1000 دج وهو عمل غير دائم ولذلك يقول أسامة إنه بطال وما هذا إلا بريكولاج، فقد تمر الأيام ولا دخل فيها للعائلة إلا تلك الـ500دج وأحيانا الدخل هو اللاشيء.

وبحسب الأم، فإن غداء اليوم يقتصر في غالب الأحيان على الخبز حتى وإن كان يابسا وتقسم الأم بأغلظ الأيمان وتقول بأننا نأكله أحيانا وقد أصابه اخضرار الرطوبة، محنة العائلة ليست في القوت فقط، بل تكاد تكون مركبا لعدة محن، منها حال البنت “أسيا” وهي شابة في مقتبل العمر كانت تدرس في المتوسطة المتواجدة ببوعاصم بالبلدية، لكنها توقفت عن الدراسة لما نجحت إلى الطور الثانوي لأن الثانوية تبعد بأكثر من 15 كلم عن القرية، حيث يدرس أبناؤها في بوعنداس، لتقول والدتها، إننا لم نعد نقدر على تحمل مصاريف الدراسة والمهم أنها تعلمت الكتابة والقراءة ولا يحق لها أن تحلم بأكثر من ذلك، وأما بالنسبة “لآسيا”، فتقول بأنها لم تكن ترغب في التوقف عن الدراسة، خاصة أنها كانت من الأوائل ومعدلها لم يكن ينزل عن 13 من 20 لكن “الله غالب” وهي الجملة التي استعصى عليها إخراجها من حلقها، فكانت علامات الأسى والحسرة بادية على وجهها ولا تكاد تنطلق، إلا بكلمات معدودة، لأنها اعتادت على الوحدة الموحشة وهي لا تعرف من الصديقات إلا أمها ولذلك ساقنا الفضول لمعرفة كيف تقضي ساعات يومها، فعلمنا بأن النهار في لقرار أطول مما هو عليه في مكان آخر، فكل ما في البيت فراغ قاتل وحتى شغل المنزل مختصر ولا يوجد شيء اسمه تنظيف الأرض، لأن الأرض غير موجودة أصلا أو بالأحرى البلاط غير موجود وكل ما تقوم به “آسيا” لا يخرج عن دائرة روتينية تنحصر في مسح الغبار أو غسل الملابس إن وجدت وأما دون ذلك فلا تملك سوى تبادل النظرات مع أمها وحتى التلفاز من الحجم الصغير وإذا اشتعل تظل الصورة تقفز لساعات، وكما قالت الأم لا تستقر الصورة إلا بعد أن نخلد نحن إلى النوم.

أواني الطعام من علب الطماطم

خرجنا من هذا البيت وتوجهنا إلى المنزل المجاور فوجدنا شيخا يبلغ من العمر 65 سنة، لكنه لم يتزوج في حياته وظل عازبا بسبب الفقر، فلم تكن له حرفة ولا مصدر قوت وهو الأمر الذي أثر على حالته النفسية فاعتزل النساء والأقارب وكل العالم، ولما دخلنا عليه مع مرافقنا اكتشفنا حينها أن الشيخ الذي يعيش بمفرده في هذا الكوخ الذي هو في الحقيقة خم للدجاج لا يكاد يغادره إلا للجلوس قدّام الباب، فلا يتصل بالناس ولا يكلم إنسيا إلا بعض الأقارب الذين يأتونه بالطعام كل يوم وإذا غفلوا عنه أو لم يجدوا ما يعطونه لا يتذوق الطعام ولا يسأل الناس إلحافا، وما شاهدناه بأم أعيننا هو أن الرجل يأكل وينام في نفس المكان الذي يتبرز فيه فهو لا يملك مرحاضا ولا يبتعد كثيرا عن الكوخ وبالتالي كل العمليات البيولوجية يؤديها في هذا الحيز الضيق، وكل غريب يطلع على الشيخ ينتابه الفزع، فوجهه مسود ولباسه رثة ويبدو أنه منذ سنين الفتح لم يغتسل ولا يكاد يملك إلا أغطية خشنة وقطع قماش بالية ومن حوله مزبلة من القوارير والأكياس البلاستيكية، وقد اكتشفنا أن الرجل يستعمل علب الطماطم والمعجون كآنية يأكل فيها بطريقة مثيرة للتقزز.

منازل بلا أبواب وتجارة منظمة

ونحن نتفقد منطقة لقرار، لفت انتباهنا كشك صغير استغله صاحبه لبيع المواد الغذائية، إنه مكان ضيق للغاية لا يتسع لشخصين وبه بعض اللوازم البسيطة لا تتعدى علبا من القهوة وشيئا من سكر وقطع صابون، والغريب أن صاحبنا يملك سجلا تجاريا، ولما أخبرناه بأن هناك من لهم محلات فاخرة بمدن كبيرة ويتعاملون بالملايير وليس لهم سجل تجاري وأنت رأسمالك لا يتعدى دراهم معدودة ولك سجل وتعاملات ضريبية، فأجابنا بأن هناك من أوهمه بأنه إذا كان له سجل سيستفيد من سيارة تجارية، وقد ساقنا الحديث إلى زيارة منزل هذا الذي يسمى مجازا تاجر، فاكتشفنا أن له بيت به قسمان، الجزء الأول منه ليس له باب ولما أسلناه عن هذا الوضع أجابنا بالقول “صدقني إني غير قادر على دفع ثمن الباب”، ذات الأمر بالنسبة لمنزل عائلة أخرى يقطنه شاب رفقة والده المعوق حركيا وإخوته، صرح لنا بأن زوجته الأولى لم تحتمل عيش الشقاء فطلبت الطلاق وقد تزوج بثانية هي الآن في بيت أهلها بسبب خلاف له صلة مباشرة بظروف المعيشة. ويقول محدثنا، إنه لم يعد يقدر على توفير قوت العائلة، فهو يعمل أحيانا كحمال أو مساعد بناء لكن في أغلب الأوقات يبقى بلا عمل وقد تسببت له البطالة في مشاكل عائلية زادته هما على هم.

مناصب موسمية والبطالة القاسم المشترك

ينبغي الإشارة إلى أن أغلب سكان لقرار من فئة البطالين والقلة القليلة التي أسعفها الحظ للعمل عند الخواص فمن أجل مناصب مؤقتة وموسمية، خاصة تلك المتعلقة بالفلاحة، حيث يتم اللجوء إليهم لجني الثمار، والغريب أن هذه الحرفة تنتشر بكثرة وسط الأطفال، فإذا كانت التنظيمات والتشريعات الدولية تمنع تشغيل الأطفال فأبناء لقرار ليس لهم خيار إلا ضرب الأرض في الحقول ونوع من الأعمال الشاقة التي جعلتهم من فئة المعذبين في الأرض، وبحسب السكان الذين التقيناهم، فإن هناك طفلا لم يتجاوز سن الثانية عشرة توفي السنة الماضية متأثرا بثقل الأكياس التي كان يحملها على ظهره عندما كان يعمل بأرض فلاحية تابعة لأحد الخواص.

منازل تستوجب النقل الجوي لبلوغها

وفي لقرار، عائلة لم نتمكن من الوصول إلى منزلها، لأنه يقع في قمة الجبل، لكن أهالي المنطقة أكدوا لنا أنها مكونة من الوالدين و4 أبناء منهم 3 بنات بين سن 12 و25 سنة لا يملكون شهادات الميلاد وغير مسجلين في البلدية والأدهى من ذلك حتى الأب والأم لا يملكان عقد الزواج الإداري أي أن العائلة بكاملها تعيش “حراقة” في وطنها، تعيش تحت الخط الأحمر من الفقر وهي تجسد بحق صورة البؤساء والمعذبين في الأرض. وكما قال أحدهم، لقد سمعنا بالاستقلال لكننا لم نشاهده على أرض الواقع.

”ثلج الله” و”صقيع القلوب”

من بين التعابير التي مازالت في أذهاننا، ونحن نزور المنطقة في عز الشتاء، حيث وجدناها مكسوة بالضيف الأبيض، الذي وصل سمكه ببعض النقاط مترا ونصف سنتيم، تعبير أحد المواطنين الذي قال بالرغم من أن الثلوج هي من عند الله إلا أنه لم يتردد في التضرع إلى الله كي يتوقف سقوطها، في وقت يصنع به نظراؤهم في المدن “رجل الثلج” الذي تتباهى به مختلف الوسائل الإعلامية التي تنقل فرحة المواطنين بالثلوج، لكن في قرية لقرار العكس الثلج متعب، وما هو متعب أكثر الصقيع الذي لف القلوب، وخصوصا قلوب المسؤولين والمحسنين الذين لم ترد أعينهم أن تلتفت إلى معاناة هؤلاء، الذين غالبا ما يكون الشتاء بالنسبة إليهم كابوسا يلاحقهم، ويسبب لهم أزمات خانقة في ظل افتقار المنطقة إلى مواد التدفئة، والكل مازال يعتمد على الحطب وقارورات غاز البوتان.



إعداد/سليم خ