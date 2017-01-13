قرية “تيزة” تحتفي بيناير 2967 على طريقتها

احتضنت كل ما هو تاريخ أمازيغي

احتفل سكان قرية تيزة بعمال في ولاية بومرداس بالسنة الأمازيغية الجديدة 2967 سعيا منهم لترسيخ الحضارة الأمازيغية، سيما في أذهان الجيل الجديد من أجل رفع المشعل مستقبلا، وبعد نجاح الطبعتين الماضيتين ارتسمت الطبعة الثالثة هذا العام بالطابع الرسمي والوطني. بعد نقلها لولاية باتنة بقيمة بخسة لا تتعدى 17 مليون سنتيم.

قبل أن تطأ قدماك الأرض وأنت لا تزال في وسيلة النقل على بعد أمتار من مدخل قرية “تيزة”، تلاحظ أن القرية تعيش على وقع احتفال ضخم، أعلام معلقة هنا وهناك وأعداد هائلة من الوافدين سيرا على الأقدام وعلى سياراتهم لدرجة التسبب في ازدحام مروري على مدخل القرية الصغيرة، هؤلاء الزائرون الذين تنوعوا من سكان بلدية عمال ومن بلديات وولايات أخرى شاركوا في فعاليات الاحتفال بعدما وصل صدى التظاهرة إلى خارج الولاية وامتد لتكون تظاهرة وطنية بامتياز.

أول ما يلفت الانتباه منذ الوهلة الأولى هو مظاهر التكافل والتعاون بين أبنائها لإنجاح هذه التظاهرة التي تعرف طبعتها الثالثة بعد أن كان ميلادها قبل ثلاث سنوات تحت رعاية الجمعية المحلية “ثافاث” برئاسة مختار بولجنت، وما ميّز هذه الطبعة حضور والي ولاية شخصيا رفقة عدد من أعضاء المجلس الولائي، رفقة رئيس دائرة الثنية ورئيس بلدية عمال.

كانت الساعة تشير إلى حوالي العاشرة صباحا عندما بدأت القافلة تسير من أجل استقبال الوالي زينتها براعم الطفولة التي كانت مرتدية اللباس التقليدي الأمازيغي الوطني والحلي الفضية التقليدية مع ترديدهم أغاني قبائلية من الزمن الجميل. وفي المقابل كان هناك معرض تقليدي أقيم في مدخل القرية والتي احتضنتها ساحة معصرة الزيتون القديمة ودار شباب المنطقة.

الزي القبائلي رسم لوحة فنية

المرأة القبائلية من نساء، فتيات وبنات في عمر الزهور صنعن الحدث ورسمن لوحة جميلة بلباسهن القبائلي الجميل الذي عانق اخضرار الأرض وسماء المنطقة الجبلية، زاد الاحتفال جمالا وعبر عن مدى الاعتزاز والفخر بالأصل والجذور الأمازيغية وهذا ما أكدته لنا “زهرة” وإحدى الفتيات اللاتي فضلن الخروج بالزي القبائلي في هذا الاحتفال المميز، فرحتها والابتسامة التي لم تفارق وجهها أكدت لنا مدى تشبثها بتراثها وعزمها على عدم التفريط فيه.

من جهتها حدثتنا “نريمان” وهي إحدى المنظمات لتظاهرة يناير قائلة “عزمنا على رسم هذه اللوحة الجميلة وإعطاء الانطباع الجيد عن نساء القرية المتشبثات بتاريخهن والحريصات عليه وخروجنا في هذا اليوم بهذه القوة ليس إلا دليلا على ذلك”.

عارضـــون كانـــــوا في الموعــد

وكالعادة لا تحلو التظاهرة إلا بمعارض تبرز الموروث الأمازيغي وما تبدعه أنامل أبناء المنطقة وزوارها الذين جاؤوا من مختلف المناطق، ولعل نساء المنطقة كن نجوم التظاهرة بعرضهن لمختلف المنتوجات من ألبسة تقليدية، منسوجات تقليدية، أفرشة، حلويات ومختلف العجائن من مسمن ومحاجب، حتى أن الكثير منهن استغلين الفرصة لبيع منتوجاتهن للزائرين، اقتربنا من إحدى العارضات، شاركت بعرض مختلف المعجنات والتي نفذت منها بسرعة البرق نظرا إلى الإقبال الكبير عليها، قالت لنا إنها استغلت الفرصة لكسب المال، أما السيدة “نورية” التي عرضت لنا كيفية نسج الأغطية أو ما يعرف “اعلاون” أو الزرابي قالت إنها تسعى للحفاظ على هذه الصناعة التي أصبحت في طي النسيان.

الكسكسي باللحم سيّد التظاهرة

أجمل ما في التظاهرة هو التفاف أهل القرية وزوّارها حول مأدبة الغداء التي تسيّدها الطبق الأشهر في المنطقة “كسكسي بلحم لعجل”، كل الزائرين لهم نصيبهم من هذه الوزيعة التي أصبحت أحد الأركان القارة في التظاهرة، هذه المأدبة التي عمل على تحضيرها نساء القرية، تقول “صليحة” إنها تطوّعت كغيرها من النسوة، حيث قسمت المهام بين من تطبخ المرق ومن تجهّز الكسكسي، أما عن التقديم للزائرين فقد تجنّد الشباب لهذه المهمة وعملوا على قدم وساق لإطعام كل الزوّار.



فايزة بوشنب