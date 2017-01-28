قرار أمريكا بشـــأن اللاجئــين يبدد آمــــــال العراقيــــــين

عملوا مع الحكومة الأمريكية في بلادهم وساعدوها

يخشى عراقيون يقولون إن أرواحهم معرضة للخطر، لأنهم عملوا مع الحكومة الأمريكية في العراق أن تكون فرصهم في إيجاد ملجأ في الولايات المتحدة قد تلاشت، في ظل أمر تنفيذي جديد وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس.

ويعلق الأمر مؤقتا برنامج الولايات المتحدة الرئيسي للاجئين ويوقف إصدار التأشيرات لمواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون من بينها العراق. ومن المتوقع أن يؤثر الأمر على برنامجين وضعهما النواب الأمريكيون بعد سنوات قليلة من الغزو الأمريكي للعراق في 2003 لمساعدة عشرات الآلاف من العراقيين، الذين خاطروا بأرواحهم لمساعدة الأمريكيين.

ويقول ترامب، إن الأمر ضروري لمنع الإسلاميين المتشددين من دخول الولايات المتحدة كلاجئين، لكن جماعات مدافعة عن اللاجئين تقول، إن عملية فحص طلبات اللجوء المطولة التي تقوم بها وكالات أمريكية عديدة تجعل هذا الخوف لا أساس له.وتبدد أمل العراقيين الذين يرغبون في اللجوء إلى الولايات المتحدة، في إطار برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للعراقيين، والذي توقف عن قبول طلبات جديدة في 2014 أو برنامج الدخول المباشر للعراقيين المنتسبين للولايات المتحدة.وقال رجل من بغداد سبق وأن عملت زوجته محاسبة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “السيد ترامب الرئيس الجديد قتل أحلامنا.”وتحدث الرجل في مقابلة عبر الهاتف وطلب عدم نشر اسمه خوفا من انتقام جماعات سنية وشيعية متشددة في العراق وأيضا خشية المعاملة السيئة من قبل إدارة ترامب “ليس لدي أي أمل في الذهاب إلى الولايات المتحدة.”وتشير أرقام وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن ما يربو على سبعة آلاف عراقي عمل كثير منهم كمترجمين للجيش الأمريكي أعيد توطينهم في الولايات المتحدة، بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة منذ عام 2008، بينما لا تزال عملية فحص نحو 500 جارية.ويقول مشروع المساعدة الدولية للاجئين، إن 58 ألف عراقي آخرين ينتظرون إجراء المقابلات بموجب برنامج الدخول المباشر. وقد وصل عشرات الآلاف بالفعل بموجب البرنامج الثاني لكن الأرقام الإجمالية غير متاحة.

وكالات