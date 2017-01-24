آخر تحديث : يناير 24th, 2017 9:41 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

قديروف يؤكد أنه أرسل قوات شيشانية إلى حلب

يناير 24, 2017 دولي 0

قديروف يؤكد أنه أرسل قوات شيشانية إلى حلب

في إطار كتيبة الشرطة العسكرية التي نشرتها روسيا لتأمينها

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أمس، أنه أرسل إلى سوريا جنوداً شيشانيين في إطار كتيبة الشرطة العسكرية التي نشرتها روسيا لتأمين حلب، وهو ما كان قد نفاه في وقت سابق.وكتب قاديروف على انستغرام، معلقاً على الزيارة التي قام بها مسؤولون شيشان لدمشق وحلب، أنهم “زاروا كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والتي التحق بها جنود شبان من الشيشان”.وأضاف أن “المقاتلين رووا بفخر، شرف أن يكونوا في خدمة السلام والنظام في مدينة حلب، وحماية السكان المدنيين من الإرهابيين”.في أواخر ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو غداة استعادة الجيش السوري مدينة حلب، نشر ما بين 300 و400 جندي روسي من أجل “الحفاظ على النظام” و”وضع أسس جهاز شرطة في المدينة المحررة”.ولم يوضح قديروف عدد الشيشانيين الذين تم دمجهم في تلك الكتيبة، لكنه كان نفى على الدوام مشاركة جنود جمهورية الشيشان المضطربة في النزاع السوري.
في أوائل ديسمبر، كانت وسائل إعلام روسية أعلنت إرسال كتائب من الشيشان، في إطار الشرطة العسكرية لتأمين أحياء حلب التي تمت استعادتها من أيدي فصائل المعارضة، لكن قديروف نفى تلك المعلومات.وبحسب خبراء قد يسمح وجود جنود شيشانيين من المسلمين السنة في حلب، خصوصا بطمأنة السكان السنة في وقت تقاتل مجموعات شيعية جنبا إلى جنب مع قوات النظام.
في 22 ديسمبر، أعلن النظام السوري استعادة حلب بالكامل، محققا بذلك الانتصار الأكبر في مواجهة فصائل المعارضة منذ بدء النزاع في 2011.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 23, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017

همسات

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

يناير 24, 2017 0

احتلت الجزائر المراتب الأخيرة في قائمة الدول من حيث مناخ الأعمال، في تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية....
اقرأ المزيد
ليكانـس يقتل شابا بوهـران

ليكانـس يقتل شابا بوهـران

يناير 24, 2017 0

وزارة الخارجية تسوق الدواء الجزائري

وزارة الخارجية تسوق الدواء...

يناير 24, 2017 0

مليون و100 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر

مليون و100 ألف مكالمة عبر...

يناير 23, 2017 0

الشرطــــة تكـــون السائقيــــن

الشرطــــة تكـــون...

يناير 23, 2017 0

بوتفليقة يستقبل الأمير سلطان بن سعود

بوتفليقة يستقبل الأمير...

يناير 23, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  