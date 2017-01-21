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قايد صالح يهنّئ المنتخب العسكري

يناير 21, 2017 همسات 0

قايد صالح يهنّئ المنتخب العسكري

وجه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد قايد صالح، التهاني للمنتخب الوطني العسكري لكرة القدم، المتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم العسكرية بفضل فوزه أول أمس على كوريا الشمالية 2-1.
وقال الفريق أحمد قايد صالح في برقية تهنئة موجهة للتشكيلة العسكرية الوطنية: “يسعدني أن أتوجه إليكم بتهاني الحارة بمناسبة تأهلكم للدور الثاني بكل جدارة واستحقاق”. وإضافة للفوز على كوريا الشمالية هزم المنتخب العسكري تحت إشراف المدرب محمد بوطاجين، كلا من ألمانيا 2-1، وإيران 3-1، ليختتم دور المجموعات في الصدارة بتسع نقاط.

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