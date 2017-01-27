في حكاية التقشف والبذخ

قد نكون أمة تلعب وقت الجدّ ونجد وقت اللعب، فلا تهمنا خصائصنا التكنولوجية والاقتصادية والثقافية.

عاصفة النفط التي هبّت بسواد لون على الجزائريين، مست بما هو جدّ ويتعلق بمصيرهم، ولم تمس أبدا أجواء اللعب واللهو، بدليل أن عالم الكرة، مازال يرفع أرقامه، سواء في الدوري المحلي الباهت، أم مع المنتخب الوطني، الذي حصل لاعبوه على منح مغرية، رغم النكسات المتتالية، وستبقى الملايير تنفق عليهم حتى ولو انخفض سعر البترول إلى العشرة دولارات، بل إن أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عنـــــدما يجتمعـــــون لتحديد سلم المنح، لا يهمهم إطــــلاقا الالتفات إلى سوق النفط التي أصابت نصف الجزائريين بـ“الإمساك“ والنصف الآخر بـ“الإسهال“، ويبقى التأكيد، بأن الجزائريين في سبيل هذه اللعبة، مستعدون للبصم للحكومة بإنفاق كل ما في حقول النفط، من أجل أن تنتصر فرقهم الكروية، ولتذهب مشاريع السكن والشغل إلى الجحيم !

المثير في حكاية التقشف والبذخ، وهما كلمتان شائعتان، مؤخرا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أن الوزراء عندما يتحدثون عن انهيار أسعار النفط، يقولــــــون بأن مشاريـــع من المفروض أن لا تتوقف، لو كنا نعيش في بلد آخر، حيث يعتبرون وسيلة النقل ترامواي ثانوية، ووضعها ضمن مشاريع الرفّاه التي يمكن تأجيلها وحتى إلغاؤها، كما أبرقت الحكومة إلى كل المديريات بتوقيف التشغــــــيل، بالرغـــم من أن هذه المشاريع والشغــــل من المفروض أن تكون نفطا آخر، يدخل المال للدولة وليس تبذيرا، وهــو اعتراف مباشر من الحكومة، بأن مشاريع التراموي والتليفيريك وغيرها، كانت مجرد „بريستيج“، من دون أدنـــى دراسة لجدواها، بدليل شطـــــب معظمــــها مع أول نسبة بترولية نحو الانخفاض، وحتى سياسة التشغيل التي ظلّ الوزراء يقدمون أرقامها، ويفتخرون معها بمعجــــــزة القضاء على البطالة، اتضح بأنها مجرد تبذيـــر مال البترول، من خلال وضع الشبــــاب غير المناسب في أماكن الشغل غير المناسبة، فكانت النتيجة، أن تم إدخال مشاريع كبيرة والتشغيل ضمن تقشف فريد من نوعه لا مثيل له في كل مكان وزمان، وحتى لا نلقي اللّوم كله على الحكومة، فإن المواطن أيضا متهم بلعبه، بدليل كرنفال المفرقعـــات الذي نعيشه في بعض المناسبات.

سليم.خ